Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda forma giyen Fernando Muslera, iznini tamamladı. Yeni sezon öncesinde sağlık kontrolünden geçen tecrübeli file bekçisi, takıma dahil olacak. Uruguay formasıyla Dünya Kupası'nda çeyrek final oynayan başarılı eldiven, ülkesinin Dünya Kupası'nda en çok forma giyen futbolcusu olmayı da başardı.

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