Türk arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden Müslüm Gürses'in hayatının anlatıldığı "Müslüm" filmi vizyona girmeye hazırlanıyor. Türkiye'nin bu yılki Oscar yarışı için aday adayı olarak gönderdiği "Ayla"nın yapımcısı Mustafa Uslu'nun yapımcılığını üstlendiği,yönetmenliğini ise Mustafa Kırvavaç yaptığı filmde Müslüm Gürses’in gençliğini Timuçin Esen, eşi Muhterem Nur'u ise Zerrin Tekindor canlandıracak. Müslüm Gürses'in yaşam öyküsünü beyazperdeye taşıyacak olan "Müslüm" filmi, sanatçının yükselişine ve keşfedilişine de ışık tutacak. Film, Sanatçının doğduğu Şanlıurfa, Halfeti'den başlayan filmin çekimleri Adana'da tamamlandı. Filmin Ekim ayında Türkiye ve dünyada gösterime girmesi bekleniyor.

MÜSLÜM FİLMİNİN FRAGMANI

MÜSLÜM GÜRSES'İ KİM CANLANDIRACAK?

Müslüm Gürses'in doğduğu Şanlıurfa halfeti'de başlayan filmin çekimleri şu sıralar Adana'da devam ediyor. Usta sanatçıyı Müslüm filminde Timuçin Esen canlandırıyor. Müslüm filminin kadrosunda Zerrin Tekindor, Ayça Bingöl, Erkan Can, Turgut Tunçalp, Taner Ölmez, Güven Kıraç da rol alıyor.

'Ayla' filminin yapımcısı Mustafa Uslu ve yapımcı Nuri Yıldırım tarafından gerçekleştiren projenin senaryosunu Hakan Günday ve Gürhan Özçiftçi yazarken yönetmen koltuğunda KETCHE (Hakan Kırvavaç) oturuyor.

MÜSLÜM FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Kadrosunda daha birçok başarılı ismi barındıran "Müslüm" filmi 26 Ekim 2018 tarihinde vizyona girecek.

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