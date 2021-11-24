10 Kasım 2021'de aile çadır kurarken kaybolan 3 yaşındaki Müslüme Yağal, 19 Kasım 2021'de arama kurtarma çalışmalarının 9. gününde ölü halde bulunmuştu. İşte Müslüme bebeğin ölümü ile ilgili son gelişmeler...

MÜSLÜME BEBEK NEDEN ÖLDÜ?

Mersin'in Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım'da çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu belirten Yağal ailesi durumu ilgililere bildirmişti. AFAD, AKUT, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmış, kayıp kız çocuğunun cesedi 19 Kasım'da bulunmuştu.

Jandarma ekipleri, aile bireylerini ve bazı akrabalarını ifadelerini almak üzere karakola götürmüştü.

Müslüme Yağal'ın cenazesi 20 Kasım'da Karaman'da toprağa verilmişti.

MÜSLÜME'Yİ KİM ÖLDÜRDÜ?

Gülnar İlçe Jandarma Komutanlığınca, Müslüme'nin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 8 aile yakının sorgusu tamamlanmış, kişiler dün adliyeye sevk edilmişti.

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, soruşturmanın tüm yönleriyle aydınlatılması için yayın yasağı kararı alındığı bildirilmişti.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan dede H. Yağal tutuklandı. AA'nın haberine göre; diğer aile yakınları savcılıkça serbest bırakıldı.

Müslüme'yi öldürenin kim olduğuna dair resmi bir açıklama henüz gelmedi.