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Müslüme'nin annesi: Kayınpederim cinsel saldırıda bulundu!

Mersin'in Gülnar ilçesinde kayıp olarak aranırken, 10 gün sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin, biri tutuklu 4 aile bireyinin yargılandığı davanın duruşmasında, anne Selvi Yağal, kayınpederi Hasan Yağal'ın kendisine yönelik cinsel saldırıda bulunduğunu itiraf etti. 'Suçluyu kayırma' suçundan tutuksuz yargılanan Selvi Yağal, daha önce Müslüme'nin ablası diğer çocuğu A.Y.'nin DNA raporlarında babasının kayınpederi olduğu iddialarını kabul etmeyip, "Bana bir şey yapmadı" demişti

Müslüme'nin annesi: Kayınpederim cinsel saldırıda bulundu! - Son dakika haberi
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DHA

Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için 10 Kasım 2021'de Mersin'in Gülnar ilçesinin 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi'ne gelen 7 çocuklu Yağal ailesinin 6'ncı çocuğu Müslüme (3), saat 17.00 sıralarında kayboldu.

OYUN OYNARKEN KAYBOLMUŞTU

DHA'da yer alan habere göre en son çadır kurdukları alanın yanında oynarken görülen Müslüme'yi bulamayan ailesinin yardım çağrısıyla bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi.

7 KM UZAKTA CANSIZ BEDENİ BULUNMUŞTU

Arama çalışmalarının 10'uncu gününde, ailesinin çadır kurduğu noktaya 7 kilometre uzaklıktaki Karaağaç mevkisinde, çalılıkların arasında Müslüme'nin cansız bedeni bulundu.

KESİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENEMEDİ

Gülnar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Müslüme, buradan da otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Birimi'ne götürüldü. Otopside kesin ölüm nedeni belirlenemeyen Müslüme'nin cenazesi, memleketi Karaman'da toprağa verildi.

DEDESİ TUTUKLANDI 4 KİŞİYE DAVA AÇILDI

Müslüme'nin cesedinin bulunduğu gün, jandarma ekipleri, annesi Selvi, babası Mehmet, dedesi Hasan Yağal, anneannesi, babaannesi, kardeşleri ve halasının da aralarında olduğu 9 yakınını gözaltına aldı. 22 Kasım'da adliyeye sevk edilen dede Hasan Yağal tutuklandı, diğer tüm aile üyeleri savcılık tarafından serbest bırakıldı.

DEDESİNE CİNSEL SALDIRIDAN DAVA

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili yürüttüğü soruşturmada iddianame hazırlandı. Dede Hasan Yağal hakkında, 'Kendini savunamayacak yakın akrabayı bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak amacıyla kasten öldürme, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, nitelikli cinsel saldırı, cinsel amaçla cebir, tehdit veya hile kullanarak çocuğu hürriyetinden yoksun kılma, suçluyu kayırma suçuna azmettirme' suçlarından anne Selvi, babaanne Ayşe Yağal ile ağabey O.Y. (17) hakkında ise 'Suçluyu kayırma' suçundan dava açıldı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Silifke 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki üçüncü duruşmaya tutuklu sanık Hasan Yağal, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, aile bireyleri katılmadı. Gazetecilerin alınmadığı duruşmada avukatlar hazır bulundu. Duruşmada bazı aile yakınları bulundukları kentlerden SEGBİS ile bağlanarak tanık sıfatıyla ifade verdi.

ANNEDEN CİNSEL İSTİSMAR İTİRAFI GELDİ

Önceki duruşmalarda Müslüme'nin ablası diğer çocuğu A.Y.'nin, DNA raporlarında babasının kayınpederi olduğu iddialarını kabul etmeyip, "Kayınpederimin suçu yok. Bana tecavüz etmedi. Bana bir şey yapmadı. DNA raporunu kabul etmiyorum" diyen anne Selvi Yağal, bu kez Hasan Yağal'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu itiraf etti.

ADLİ TIP RAPORU İSTENDİ

Tarafları dinleyen mahkeme, Müslüme´nin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumundan gelecek raporun beklenmesine karar verdi. Mahkeme, dede Hasan Yağal'ın tutukluluğunun devamına karar verip, duruşmayı eksiklerin giderilmesi için erteledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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