Mustafa Ceceli: En zor çalıştığım insan kendim...

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Sanatçı Mustafa Ceceli, Süper FM'de yayınlanan "Duygu'yla Radyodayız" programına konuk oldu. Kariyeriyle ilgili merak edilenleri anlatan Ceceli, "Neden herkesle düet yapıyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Benim düet geçmişim 2010 Elvan Günaydın'la başlıyor. O kadar eski ki sonra Ajda Pekkan'la ardından da pek çok isimle devam ediyor. Bu duruma geniş yelpazeden bakıyorum. Bazen bana talep geliyor bazen de ben güzel şarkıysa dayanamayıp çöküyorum. Böyle her daim kendimi güncellemiş oluyorum. Yepyeni şarkılar, düetlerle Z kuşağının yeni müzisyenleriyle yolculuğumu uzatıyorum.

Müzik bilgisi olamayan kişilerden de fikirler aldığını belirten Mustafa Ceceli, "Sonuçta halk dinliyor yaptığımız şarkıları dolayısıyla müzik bilgisi olamayanı da dinlerim. En zor çalıştığım insan kendim... Eşim Selin bana 'Başkalarıyla uğraştığın kadar kendinle uğraşmıyorsun Mustafa' diyor. İşini yaptığım sanatçıların işleriyle daha çok uğraşıyorum.