Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, konu ile ilgili konuşan Mustafa Ceceli, "Aramızda küslük yok. Çıkan haberlere bizde şaşırdık. Bugün Sinan’ın Goy Goy isimli şarkısını kutladık" dedi. Sinan Akçıl ise konuyla ilgili "Gördüğünüz gibi hiçbir küslüğümüz yok. Haberler asılsız. Hem şarkımı kutluyoruz hem de Şampiyonlar Ligi final maçını izleyeceğiz" açıklamasını yaptı.

"RONALDO'YA KIZGINLIĞIM GEÇTİ"

Eski Real Madrid'li futbolcu Cristiano Ronaldo'nun formasını sırtına geçiren Sinan Akçıl, esprili açıklamasıyla dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, "Bu forma Ronaldo'nun bizzat saha da giydiği forma. Bir ara ona kızmıştım. Benim 1-2 arkadaşıma ve dostuma Instagram üzerinden yürümüştü. Ama şimdi küskünlüğüm geçti" dedi.