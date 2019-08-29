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HaberlerFutbol

Mustafa Cengiz'den Falcao ve kura açıklaması!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, Şampiyonlar Ligi kura çekiminin ardından konuştu. Cengiz, Falcao transferi ile ilgili ise "Falcao için biz aylardır ilgili elimizden geleni yapıyoruz. Bütün yönetici arkadaşlar yürekten çalışıyor. Taraftarlarımızdan bize sabır ve güven duymasını istiyoruz" dedi

Galatasaray

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'inde A Grubu'nda PSG, Real Madrid ve Club Brugge ile eşleşirken başkan Mustafa Cengiz ile ikinci başkan Abdurrahim Albayrak açıklamalarda bulundu. Cengiz, kura ile ilgili "Galatasaray'ın zorların takımıdır. Kötü futbol oynayanla kötü oynarsınız. Bu oyunun genlerinde var. Galatasaray düzgün oynayan rakiplerle daha düzgün oynuyor. Zehir gibi bir gruba çıktık ama Galatasaray bu grubun panzehiridir. Galatasaray da zehir gibi bir takımdır" ifadelerini kullandı.

FALCAO SÖZLERİ!

Cengiz, Radamel Falcao'nun transferi ile ilgili olarak ise şunları söyledi: "Galatasaray taraftarları müthiş tutkulu. 9 transfer yaptık ve sadece 1.5 milyon Euro bonservis ödedik. Biz UEFA'ya söz verdik. Sözleşmelere bağlı bir camiayız. Taraftarlar bununla yetinmiyor ve yeni transferler istiyor. Bunu saygıyla karşılıyoruz. Bulunduğumuz topraklarda çok değerli bir futbolcu var. Falcao için biz aylardır ilgili elimizden geleni yapıyoruz. Abdurrahim kardeşime acımasızca eleştiriler yapıldı. Bütün yönetici arkadaşlar yürekten çalışıyor. 1.5 yılda 4 şampiyonluk yaşadık. Taraftarlarımızdan bize sabır ve güven duymasını istiyoruz."

ALBAYRAK'TAN KISA AÇIKLAMA

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ise kura ile ilgili "Bu kuranın ülkemize hayırlı olmasını istiyoruz" derken Falcao ile ilgili "Başkanımız konuyu çok güzel özetledi" demekle yetindi.

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