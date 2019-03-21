Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, şampiyonluk yarışı ve gündeme dair açıklamalarda bulunuyor. TRT Spor'a konuşan Cengiz'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Galatasaray adının olduğu her yerde şampiyonluk için mücadele eder. Bursaspor maçı şampiyonluk ümitlerimizi pekiştirdi. İnşallah bu sezon da şampiyon olacağız.

FATİH TERİM'LE SÖZLEŞME UZATTIK

Fatih Terim ile sözleşmemizi 5 yıl uzattık, kendisi maddeye tek taraflı hiçbir şey koymadı. Fesih için hiçbir tazminat istemiyor. TFF, hocam ile oturup konuşsaydı, hocam bu tazminat davasını açmazdı. Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışı için hocamı aramadım. 6 Milyon TL'yi saymaya kalksanız, dört gün sürer. İnsanlar klavye başında bazı şeyleri kolay sanıyor. Yaptığı takdir edilesi bir davranış. Gönül isterdi ki bir milli dava sonrasında bunlar olmasaydı. Gönüllerimiz birlikte. Hocamızla devre arasında imza töreni yapmak istedik, fırsat bulamadık. Şimdi yapalım desek bunu Genel Kurul'da oy almak için yapıyoruz değerlendirirler diye yapmadık. Genel Kurul'dan sonra hocamızla bir imza töreni gerçekleştireceğiz.

DIAGNE'YE ÖVGÜ

Mbaye Diagne çok büyük bir oyuncu ve özellikle hocamızın istediği bir oyuncu. Teknik heyet ne derse, yapmaya çalışırız. Diagne transferi bizi zorladı ama doğru bir tercih. Biz hale UEFA'da artı durumdayız. Diagne'yi alana kadar ne çektiğimizi bir Allah, bir de Abdurrahim Albayrak biliyor. Bir sürü planımız vardı ama tutmadı. Taraftarlar, bana sert söylemde bulunmadılar ama attığım her adımda 'forvet' dediler. Diagne üç golü hemen atamadı diye ıslıklamamalıyız. Diagne'yi iki kişi tutuyor ama bu şekilde boşta kalanlar golleri atıyor. Defans transferleriyle gol yeme sayımız düştü. Diagne değerli bir karakter, şahsen tanıştık.

Kulüpler Birliği'nin bizimle ilgili açıklaması hoş olmadı. Aynı bildiriyi yayınlayan kulüpler, hakem hataları sonrası açıklama yaptı. Men dakka dukka. Hakemler kasıtlı hata yapmıyor ama düzenli hata yapıyor. O zaman bırakmanız gerek, bunu söyledik.

YABANCI SINIRI

Galatasaray ne zaman galip gelse, yabancı sınırı konuşuluyor. Bunu sürekli gündeme getiren kişi Milli Takım'ın eski teknik direktörü. Lucescu başarılı olamadı, maya tutmadı. Başarısızlığı yabancı sayısına bağladı. Yabancı kuralına karşıyım. Sahaya koro çıkartmıyoruz. Zaten milyonlarca insan milli marş söylüyor. Milli marşa en saygılı ülkeyiz. Bu arada bizim aldığımız bilgi, TFF kulüplerden yabancı futbolcular için 2,5 milyon TL alıyor, ama bu parayı kulüplere vermiyor. Federasyon yabancı serbestisini asla kısıtlamamalı. Rekabet başarıyı getirir. Teşvikten bahsediliyor. Bu teşvikin biz Galatasaray olarak altyapıya harcanmasının zorunlu olmasını istiyoruz. Yoksa yine gidip bu parayla transfer yapılırsa ne olacak."