Mustafa Denizli: Galatasaray taraftarının tepkisi sağlıklı değil

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında lider Galatasaray sahasında Gaziantep FK ile kozlarını paylaştı ve rakibiyle 1-1 berabere kalarak zirve yarışında yara aldı.

Karşılaşmanın ardından HT Spor yorumcuları Mustafa Denizli, Oğuz Çetin ve Vedat İnceefe zorlu mücadeleyi yorumladı.

VEDAT İNCEEFE: G.SARAY'IN SANTRFORUNUN İLERDE TOP TUTMASI LAZIM

Galatasaray için beraberlik iyi bir sonuç. Galatasaray’ın orta saha iskeletinden hep bahsederiz. Bugün Lemina’nın defansın arasına girerek iki stoperi açması, orta sahada eksik kalınmasına neden oldu. Sallai ile Eren'i içeriye alması, bu maçta çok fazla önem arz etmedi. İleride top tutamadığın için defans oyuncuları hep uzak kaldı. Dönen toplara baskıda geç kalındı. Tüm taktiği kontra olarak yapan Gaziantep'e alan ve zaman tanındı. Sane hep çizgide kaldı, Barış Alper ve Icardi'nin yanına doğru gelebilseydi; bek bindirmeleriyle rakibe problem yaşatabilirlerdi. Icardi de gününde değildi, Galatasaray'ın 3. bölgede oynayabilmesi için santrforun ilerde top tutması lazım.

OĞUZ ÇETİN: KALİTELİ BİR TAKIM OLSAN DA, BİR ŞEYLER YAPMAN GEREKİYOR

Ligin ikinci yarısının beklediğimizden de çok daha zorlu geçeceğinin bir örneği oldu bu maç. Galatasaray açısından Osimhen’in yokluğu, Torreira ve Sara’nın olmamasının da ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Orta sahada Yunus ve İlkay, beklenen performanstan çok uzaktalar. Düne kadar Burak Hoca 'Ben kendi oyunumu oynarım' diyordu ama bugün Galatasaray'a karşı bambaşka oyun stiliyle oynadı. Tüm maç boyunca 5-3-2 blok oynadılar. Temaslı, agresif ve çok bilinçli bir oyun oynayarak alan vermediler. Sen ne kadar kaliteli takım da olsan, bir şeyler yapman gerekiyor.