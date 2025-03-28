Mustafa Denizli: Talisca'nın penaltı pozisyonunu tartışırım!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sipay Bodrum FK ile kozlarını paylaştı ve rakibini 4-2 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından HT Spor yorumcusu Mustafa Denizli zorlu mücadeleyi yorumladı.

"BODRUM MAÇA DEZAVANTAJLI ÇIKTI" Maça farklı bir yerden bakmak lazım. Bu 90 dakikayı değerlendirirken nasıl geldiklerine bakmak lazım. Milli maç arası genelde iyi giden takımların grafiklerinin bu aradan sonra düşüş gösterdiğini, kötü gidenlerin de toparlandığını gösterdiğini net olarak görürüz. Bodrum için bu açıdan talihsiz bir maçtı, yükseliş trendine girmişti. Bodrum FK, bu akşam sahaya dezavantajlı çıktı çünkü hem milli ara dönüşüydü hem de karşısında Fenerbahçe vardı. F.Bahçe'nin başlangıç kadrosunda belki de ilk defa ilk 11'de İrfan Can Kahveci'yi gördüm. İrfan Can Kahveci, şimdiye kadar niye bu kadroda görev almadı? Kaliteli ve yaratıcı bir futbolcu. Bu akşam ön plana çıkan futbolculardan biriydi. REKLAM 📺 Köşe Vuruşu



🎙️ Mustafa Denizli: "Maça farklı bir yerden bakmak lazım. Bodrum FK, bu akşam sahaya dezavantajlı çıktı çünkü hem milli ara dönüşüydü hem de karşısında Fenerbahçe vardı. Konuk ekipte ise İrfan Can Kahveci, şimdiye kadar niye bu kadroda görev almadı?" pic.twitter.com/a5bR1ndawO — HT Spor (@HTSpor) March 28, 2025

"EL OLMASA TOP NEREYE GİDECEK?" Anderson Talisca, en çalışkan maçlarından birini oynadı. Penaltı pozisyonunu da tartışırım. Evet, elle oynama var ama futbolun doğasına aykırı. Talisca'nın eli olmasa top nereye gidecek? 📺 Köşe Vuruşu



🎙️ Mustafa Denizli: "Anderson Talisca, en çalışkan maçlarından birini oynadı. Penaltı pozisyonunu da tartışırım. Evet, elle oynama var ama Talisca'nın eli olmasa top nereye gidecek?" pic.twitter.com/MwJAF9tVMj — HT Spor (@HTSpor) March 28, 2025