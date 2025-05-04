Mustafa Denizli ve Rıdvan Dilmen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini değerlendirdi!

Trendyol Süper Lig'in 34. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 1-0 kazandı ve şampiyonluk yarışında sarı-lacivertlilere kritik puan kayıpları yaşattı.

Türk futbolunun efsane isimleri Mustafa Denizli ve Rıdvan Yılmaz, HT Spor'da "Derbi Özel" programında dev karşılaşmayı değerlendirdi.

İşte Denizli ve Dilmen'in derbi yorumları:

"F.BAHÇE BİR ŞEYİ ÖNCE KENDİSİNDE ARAMALI"

Mustafa Denizli: Fenerbahçe'nin ilk 11'ini tahmin eden ve doğru bilen esasında Milli Piyango'dan büyük ikramiyeyi rahat kazanır. Belki futbolcuların kendileri bile bilmiyor, bu bir. İkincisi F.Bahçe bu görüntüsüyle, sahadaki ve kulübedeki oyuncu ve hocanın vücut diliyle, mücadele edenlerin birbirinden kopuk ve yaşamayan takım görüntüsü vererek maç kazanma şansı yok. Fenerbahçe bu mücadeleyi bugüne kadar ismiyle getirdi. Fenerbahçe'nin forması mücadelenin içerisinde kalmak için bu ligde yeter, haftalardır etkisiz futbol oynuyor. Israrla bu denendi ve hiçbir olumlu sonuç almadı. Çok fazla üzerinde durmaya gerek yok, Fenerbahçe bir şey arayacaksa önce kendinde aramalı.

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📺 Derbi Özel



🎙️ Mustafa Denizli: Fenerbahçe'nin ilk 11'ini tahmin eden ve doğru bilen esasında Milli Piyango'dan büyük ikramiyeyi rahat kazanır. Belki futbolcuların kendileri bile bilmiyor. pic.twitter.com/3gX3X4Zd7q — HT Spor (@HTSpor) May 4, 2025

"BEŞİKTAŞLI OYUNCULAR TARAFTARLARINI MUTLU ETTİ"

Rıdvan Dilmen: Bugünkü maçla Göztepe ve Rizespor maçları arasında bir fark yok, değişikliklerde de fark yok. Tek fark, Beşiktaş onlara göre daha iyi savunma yaptı. Oyunun son bölümünde de Beşiktaş 2-3'ü de bulabilirdi. Beşiktaş bugün iyi savunma yaptı. Bu maçlardan önce oyuncular asla puan durumuna bakmazlar. Beşiktaşlı oyuncular, şampiyon olmasa dahi taraftarlarını onurlu ve mutlu etti. Geçmişine ve geleneğine bağlı bir oyuncu grubu gördüm.