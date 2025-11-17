Habertürk
        Mustafa Erhan sakatlıklardan kurtulamıyor! - Beşiktaş Haberleri

        Mustafa Erhan sakatlıklardan kurtulamıyor!

        Beşiktaş'ın genç yeteneği Mustafa Erhan Hekimoğlu, sakatlık kabusunu bir türlü atlatamıyor. Sezon başından bu yana üç farklı sakatlık yaşayan 18 yaşındaki forvet, yeniden sahalardan yaklaşık bir ay uzak kalacak.

        Giriş: 17.11.2025 - 13:56 Güncelleme: 17.11.2025 - 13:56
        Mustafa Erhan sakatlıklardan kurtulamıyor!
        Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon A Takım'a yükselen ve sonrasında Milli Takım aday kadrosuna da dahil edilen Mustafa Erhan Hekimoğlu, bu sezon sakatlıklardan başını kaldıramadı.

        18 yaşındaki genç forvet, yazdan bu yana 3. sakatlığını gördü. Temmuz ayında kampta sorun yaşayan Mustafa Erhan, 29 gün sahalardan uzak kalıp sahalara döndüğü ilk maçta bir kez daha fire verip 44 gün formasından uzak kalmıştı.

        Ümit Milli Takım'da yeniden sakatlanan genç isim, yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacak.

        Mustafa Erhan Hekimoğlu bu sezon 10 maçta sakatlığı sebebiyle yer alamamıştı.

