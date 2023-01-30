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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, tekstilin ardından hazır giyim ve konfeksiyonun sürdürülebilirlik stratejisini netleştirmesiyle birlikte bütünün şimdi tamamladığını belirterek, "Sektör için yol haritası niteliği taşıyan bu belgedeki eylemlerle 40 milyar dolarlık ihracat hedefimizi çok daha kısa sürede yakalayacağız" dedi.

Katma değerli üretimi, istihdama katkısı ve ihracatı ile Türkiye’nin stratejik sektörleri arasında yer alan hazır giyim ve konfeksiyon, Yeşil Mutabakat’a uyum sürecinin yol haritası niteliğindeki "Sürdürülebilirlik Stratejisi ve Eylem Planı" belgesini tamamladı.

Altı bileşen başlığında 40 eylemden oluşan Hazır Giyim Sektörü Sürdürülebilirlik Stratejisi ve Eylem Planı; TİM ve İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) Başkanı Recep Burak Sertbaş, Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) Başkanı Nüvit Gündemir, Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Başkanı Gürkan Tekin, Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkan Yardımcısı İbrahim Uzunoğlu'nun katıldığı toplantıda kamuoyuna açıklandı.

AYNI ZAMANDA EKONOMİK DÖNÜŞÜM PROGRAMIDIR

Toplantıda konuşan Gültepe, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın iklim politikası olmanın ötesinde, aynı zamanda ekonomik bir dönüşüm programı olarak da kurgulandığını belirterek, Avrupa Birliği'nin (AB) aldığı bu kararları küresel rekabetçiliği korumak için de yakından izlediklerini söyledi.

Hazır giyim endüstrisinin sürdürülebilir üretim konusundaki çalışmalarına Yeşil Mutabakat’tan çok daha önce başladığını ifade eden Gültepe, "Hazır Giyim Sektörü Sürdürülebilirlik Stratejisi ve Eylem Planı ile yeşil dönüşüm için kararlılığımız konusunda Avrupalı iş ortaklarımıza çok güçlü bir mesaj vermiş olacağız" ifadesini kullandı.

YÜZDE 40 İHRACATINI AB ÜLKELERİNE YAPILIYOR

Gültepe, sektörlerin Yeşil Mutabakat’a uyum stratejilerini belirlemelerinin önemine değinerek, Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 40’ından fazlasını AB ülkelerine yaptığını, hazır giyim ve konfeksiyonda oranın yüzde 60’ı geçtiğini belirtti.

AB ülkelerinin coğrafi yakınlığı ile ihracat için hayati önem taşıdığını vurgulayan Gültepe, şunları kaydetti:

"Özellikle hazır giyimde bu büyük pazarın başka bir alternatifi yok. Dolayısıyla 2050’de sıfır karbon hedefine sektörü hızla hazırlamak zorundayız. Biz hazır giyim ve konfeksiyonda kilogram birim değeri 40 dolara, yıllık ihracatımızı 40 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Hedefe ulaşmak için tasarımlı, inovatif ve markalı üretimi artırmanın yanı sıra yeşil üretim kapasitemizi maksimum düzeye çıkarmak durumundayız. Çünkü AB merkezli her dört firmadan üçü 2030’a kadar sürdürülebilirlik temelinde tedarik zincirini yeniden yapılandıracak.

HAZIR GİYİMDE AB'NİN ÜÇÜNCÜ BÜYÜK TEDARİKÇİSİ

Tekstil ürünlerinde uzun ömürlü, geri dönüştürülebilir ve tehlikeli kimyasallardan arındırılmış olma şartı aranacak. Hazır giyimde halen AB’nin üçüncü büyük tedarikçisiyiz. Bu büyük pazarda önemli bir yerimiz olmakla birlikte vazgeçilmez değiliz. Hazırlıklarımızı bu gerçeği aklımızda bulundurarak yapmalı, alt yapımızı hızla dönüştürmeliyiz."

Gültepe, Türk hazır giyim ve konfeksiyon endüstrisinin Yeşil Mutabakat’tan çok daha önce yeşil dönüşümü gündemine aldığını hatırlatarak, Sürdürülebilirlik Stratejisi ve Eylem Planı ile birlikte yol haritasının da belirlendiğini bildirdi.

Hazır giyim endüstrisinin sürdürülebilirlik konusunda tamamlanan ve devam eden projeleri olduğunu aktaran Gültepe, şöyle devam etti:

"Yeşil dönüşüm için finansman desteği hayati önem taşıyor. İHKİB’in hazırladığı projelerle AB’nin hibe desteklerinden etkin bir şekilde yararlanıyoruz. İkisi ayrılmaz bir bütün olan tekstilin ardından hazır giyim ve konfeksiyonun sürdürülebilirlik stratejisini netleştirmesiyle birlikte bütünü şimdi tamamladık.

Sektör için yol haritası niteliği taşıyan bu belgedeki eylemlerle 40 milyar dolarlık ihracat hedefimizi çok daha kısa sürede yakalayacağımıza inanıyorum. Bu belgeyle özellikle yeşil üretim konusunda Avrupalı iş ortaklarımıza da çok güçlü bir kararlılık mesajı vermiş olacağız."

İHKİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Hazır Giyim Sektörü Ortak Sürdürülebilirlik Komite Başkanı Mehmet Kaya ise hazır giyim tedarik zincirinde Türkiye’nin elyaftan son ürüne tüm bileşenlerin tamamlandığı ender ülkelerden biri olduğunu belirten Kaya, Türkiye’nin tasarım gücüyle, kalitesiyle, hedef pazarlara yakınlığı ve güçlü tedarikçi altyapısıyla kadar rakiplerinden ayrıştığına dikkati çekti.

Mevcut artıların yanına sürdürülebilirliğin de eklenmesinin şart olduğunu vurgulayan Kaya, şunları söyledi:

"Biz ortaklık zinciri yaklaşımı ile yeşil dönüşüm sürecini fırsata çevireceğimize inanıyoruz. Tedarik zincirinde herhangi bir halka olmaktansa ‘ortaklık zincirinde' vazgeçilmez bir birim olmalıyız. Burada ‘uygunluk’, ‘rekabetçilik’ ve ‘sürdürülebilirlik’ kriterleri öne çıkıyor. Çevresel, sosyal ve yönetsel açıdan tam ve uygun, fiyat performans bakımından rekabetçi olmamız, sürdürülebilirlik uyumunu tamamlamamız gerekiyor. Bu standartları birileri talep ettiğinden değil, sorumluluğun tarafı olduğumuz için sağlamak durumundayız.

Sürdürülebilirlik stratejimizi ve eylem planımızı işte bu anlayışla hazırladık. Çalışmaya tüm paydaşlarımızın katkısı çok önemliydi. Biz de katılımcı, kapsayıcı ve etken bir anlayışla yola çıktık. Analizlerimiz ve yetkililerden aldığımız görüşler sonucu, dönüşüm gündemini altı bileşen altında toplayarak 40 eylem oluşturduk. Katılımcılıktan doğan iş birlikleri sayesinde belirlediğimiz eylemlerden 13’ünde uygulama sürecine geçtik."

Hiçbir firmanın uyum sürecini kendi öz kaynaklarıyla sağlayamayacağını, dolayısıyla finansman desteğinin çok önemli olduğunu vurgulayan Kaya, "Kalitenin bir değeri, değerin de bir maliyeti var. Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün artık ucuz ürün üzerinden rekabetçilik arayışında olmaması lazım. Dolayısıyla süreci çok hızlı tamamlamamız gerekiyor. Hazır giyim ve konfeksiyonun AB’de olduğu gibi ülkemizde de ulusal ölçekte öncelikli sektörler arasına alınarak ihtiyaç duyulan teşvik mekanizmalarının sağlanması hayati önem taşıyor." yorumunu yaptı.

Yeni dönemde geri dönüştürülmüş ve sürdürülebilir ham maddeye olan ihtiyacın hızla artacağını vurgulayan Kaya, bu konuda da alt yapıyı hızla tamamlamak durumunda olduklarını sözlerine ekledi.

Verilen bilgiye göre, Hazır Giyim Sektörü Sürdürülebilirlik Stratejisi ve Eylem Planı' kapsamında, hazır giyim sektörünün sürdürülebilirlik olgunluğu analiz edildi. 261 hazır giyim ihracatçısına anket uygulandı, ayrıca firmalarla birebir mülakatlar yapıldı.

Finans kuruluşları, fon sağlayıcıları, kamu kurumları, uluslararası kuruluşların sürdürülebilirlik ekipleri, sivil toplum ve işveren örgütlerinden 75 katılımcıyla odak grup görüşmeleri yapıldı. Hazır giyim ihracatçılarının yüzde 87'si sürdürülebilirlik gündeminin gelecek dönemde operasyonlarında belirleyici olacağını iletti.

Hazır giyim ihracatçılarının yüzde 70'i yeşil ve dijital dönüşüm gerekliliklerini sağlamak üzere devlet desteğine veya dış finansmana ihtiyaç duyduğunu belirtti. Ayrıca, hazır giyim ihracatçılarının çoğunluğu yeşil dönüşümde en kritik gündem, sürdürülebilir malzeme tedariki ve atık yönetim olarak belirledi.

Planla, Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörü değer zincirinin Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyumlu yeşil dönüşümünü sağlamak için 6 dönüşüm önceliği belirlendi. Bu dönüşüm önceliklerine karşılık gelen 6 temel strateji ve bu stratejilerin hayata geçirilmesini sağlayacak 40 eylem tasarlandı.

Yönetişim, dijitalleşme, dönüşümün finansmanı, sosyal uygunluk ve yeşil yetenekler, yeşil dönüşüm, döngüsellik olmak üzere belirlenen 6 dönüşüm önceliği, hazır giyim sektörü için yeşil dönüşüm sürecinde kritik adımlar atılması gereken başlıklardan olduğu vurgulandı.