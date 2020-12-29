Mustafa Kandıralı'ya veda

DHA

Bir zamanlar bayram sabahlarında televizyon ve radyo programlarının vazgeçimez bir figürü haline gelen ve dünyaca ünlü klarnet sanatçısı olan Mustafa Kandıralı, 90 yaşında hayatını kaybetti. Kandıralı'nın torunu Güneş Aybek, dedesinin kalp ve astım rahatsızlıklarından dolayı yaklaşık 1,5 yıldır tedavi gördüğünü söyledi.

Mustafa Kandıralı’nın cenazesi, ikindi namazına müteakip İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kandıralı’nın cenaze törene Kandıralı'nın ailesi ve sevenleri katıldı. Aile mezarlığının önünde kılınan cenaze namazının ardından Mustafa Kandıralı aile mezarlığına defnedildi. Cenaze töreninde usta sanatçının kızı Kısmet Kandıralı güçlükle ayakta durabildi.

KLARNET ÖKSÜZ KALDI

Babasıyla birlikte 30 seneye yakın zaman geçirdiklerini anlatan Kısmet Kandıralı, “Kızıyım ben. Aramız çok iyiydi. Babam 30 seneye yakın benim yanımda kaldı. Babama ben bir çocuk gibi, bebek gibi baktım. Arkadaşımdı o benim. Her şeyimdi. Biz bir buçuk seneden beri hastanede kalıyorduk. Babam bayağı acılar çekti. Çok acılar çekti. Dün akşam artık vücudu iflas etti. O kadar ilaca, o kadar seruma… Bir yandan da kurtuldu diyorum, bir yandan çok üzülüyorum. Kalbi artık bize cevap vermedi. Akşam 21.00'da kaybettik şeklinde konuştu.

Kandıralı, “Tüm sanat camiasının başı sağ olsun. Klarnetler ne kadar öksüz kaldı değil mi... Dünyanın tanıdığı ünlü bir virtüözdü benim babam. TRT'nin zamanında bayramlar onunla açılırdı, yılbaşı onunla açılırdı. Klarnet şimdi öksüz kaldı." dedi.

Mustafa Kandıralı'nın yeğeni Türkan Kandıralı ise, “Ben onun yanında büyüdüm. Beni kendisi yetiştirdi. Ben de klarnet çalıyorum. 5 yaşından beri kendisinin yanındaydım. Klarnette önce bana düzgün üflemeyi öğretti. Sonra parmaklarımı düzgün kullanmayı. Klarnet dünyasının, müzik dünyasının dev bir çınarı daha kayboldu. Bütün müzisyenlere giyimiyle, terbiyesiyle, saz çalışıyla her şeyiyle örnek bir büyüğümüzdü. Çoğu müzisyenin örnek alması gereken bir büyüğümüzdü diye konuştu.

DÜNYA ÇAPINDA KLARNET VİRTİÖZÜYDÜ

Mustafa Kandıralı, dünyaca ünlü Türk klarnetçiler denildiğinde akıllara ilk gelen isimlerden biri oldu. 1960’lı yıllarda ABD’de yaptığı konser turnesiyle Türk Müziği’ni ve klarneti dünyaya tanıttı ve sadece Türkiye’de değil, dünya çapında bir klarnet virtüözü olduğunu da ispatladı.

ARMSTRONG İLE BİRLİKTE ÇALMIŞTI

Kandıralı kıvrak oyun havalarında, Balkan müziklerinde, makamsal geçiş taksimlerinde tam bir üstad oldu. Amerika turnesinde dünya çapında ünlü saz müzisyeni Luis Armstrong'la çalmıştı. Klarnet denilince önce akla geleneksel makamsal müzik ve oyun havaları gelirdi. Günümüzde Hüsnü Şenlendirici, Serkan Çağrı gibi virtüozlar Kandıralı'nın izinden işin pop boyutunu genişleterek Kandıralı'yı takip ettiler.

ÜNLÜ İSİMLERE EŞLİK ETTİ

Yaklaşık 20 yıl boyunca TRT’de yaptığı programlar sayesinde bayram sabahlarının aranılan sesi ve sembolü haline gelen Mustafa Kandıralı, Müzeyyen Senar, Zeki Müren gibi ünlü isimlere de klarnetiyle eşlik etti.

Kandıralı'nın ada çiftetellisi, bahriye çiftetellisi, plak kayıtlarında İstanbul İstanbul olalı, senede bir gün, sevemez kimse seni gibi eserler yer aldı. Neşeli Günlere cd sinde ise yine kapakta kendi fotoğrafı ile albüm içinde bilindik yürük eserler köçekçeler, roman havaları, oyun havaları, çiftetelli, zeybek gibi icraları dikkat çekti.

ZEKİ MÜREN'İ KLARNETİYLE UĞURLAMIŞTI

Kandıralı, 1996 yılında hayatını kaybeden Zeki Müren'i son yolculuğunda yalnız bırakmamıştı. Defnedildikten sonra Müren'in mezarlığında klanet çalan müzisyen, "Benden böyle istemişti" açıklamasını yapmıştı.

ANISINA KLARNET YARIŞMASI DÜZENLENECEK

İzmit Belediyesi, klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı’nın anısını yaşatmak için klarnet yarışması düzenleyecek. Önümüzdeki günlerde açıklanacak olan şartname ile uluslararası jüri heyeti huzurunda yapılacak olan Mustafa Kandıralı Klarnet Yarışması’nın detayları kamuoyuna ilan edilecek. İzmit Belediyesi, uluslararası alanda yapılacak olan yarışma ile Mustafa Kandıralı’nın aziz hatırasını yaşatırken İzmit’i uluslararası sanat hareketlerinin çekim merkezlerinden biri haline getirecek. Son derece verimli bir sanatçı potansiyeli olan İzmit’in tanınırlığı ve bilinirliği açısından çok önemli olan bu yarışma, aynı zamanda sanatçımız rahmetli Mustafa Kandıralı’nın aziz anısına ithaf edilecek.

MUSTAFA KANDIRALI HAKKINDA

Mustafa Kandıralı, 1930'yılında Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde dünyaya geldi. Sanatçı, ilkokulu bitirmesinin ardından, altı kardeş olmanın getirdiği dezavantajlardan ve ailesinin ekonomik şartlarının bozuk olmasından dolayı ortaokula devam edemedi.

Bir uğraş edinmesi için amatör düzeyde klarnet çalan babası tarafından Kandıra Halkevine yazdırılan Mustafa Kandıralı, önceleri ud çalsa da radyoda Şükrü Tunar'ın klarnet taksimiyle başlayan klarnet sempatisi bir aşka dönüştü.

Kandıralı, kendi sazı olmadığı için babasının klarnetini gizli gizli çalmaya başladı ve ailesinin onayını alamayacağı düşüncesiyle 15 yaşında İstanbul'a kaçtı.

Keman sanatçısı Ama Recep ve Kanuni Sıtkı Bey ile tanışarak kendisine bir iş bulan Mustafa Kandıralı, ilk olarak 1945'te Tepebaşı Kibar Gazinosu'nda 4 lira yevmiye ile çalışmaya ve para biriktirmeye başladı.

PEK ÇOK ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

Kandıralı, biriktirdiği paralarla Akopos Alyanak'tan dersler alarak tekniğini ve repertuvarını geliştirirken, dönemin büyük gazinolarında sahneye çıktı.

Ünlü sanatçılara klarnetiyle eşlik eden Mustafa Kandıralı, 1957'de radyo çalışmalarına başladı, aynı yıl Pate-Odeon Plak Şirketinin sahibinin isteği üzerine 'Salon Çiftetellisi' adlı ilk plağını çıkardı.

Sanatçı, Batı müziği tarzında da üretimler yaparken, kariyeri boyunca birçok ülke dolaştı ve farklı yerlerden ödüllere layık görüldü.

Fahrunnisa Hanımla evlenerek Mukadder, Jale, Nejla ve Kısmet isimli 4 kız çocuğu olan sanatçı, müzisyenliğinin yanı sıra film ve dizilerde rol aldı.