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        Haberler Yaşam Mustafa Kemal Atatürk’ün sesi klonlandı

        Mustafa Kemal Atatürk’ün sesi klonlandı

        Yapay zeka ve ses arşivlemeyi birleştiren süreçle gerçekleştirilen klonlama ile Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün sesine hayat verildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2023 - 14:34 Güncelleme: 06.11.2023 - 14:37
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        Mustafa Kemal Atatürk'ün sesi klonlandı
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        Genç girişimciler Fatih Sönmez ve Hafzullah Yıldırım tarafından kurulan ve yapay zeka sesler üzerine faaliyet yürüten Voiser, Cumhuriyetimizin 100.yılını kutlamak için Mustafa Kemal Atatürk'ün sesini klonladı.

        Yapay zeka ve ses arşivlemeyi birleştiren süreçle gerçekleştirilen klonlama ile Mustafa Kemal Atatürk'ün sesine hayat verildi.

        Daha önce Barış Manço, Cem Karaca, Müslüm Gürses, Neşet Ertaş, Zeki Müren, Ahmet Kaya gibi unutulmaz sanatçıların seslerini klonlayan firma, seslerin kötüye kullanımını önlemek için hizmeti başvuru ile kullanıma sunuyor.

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