Mustafa Kürşat Tümay, Galatasaray’a transfer oldu! 38 maçta 100 gol atmıştı! Kürşat Tümay kimdir ve hangi mevkide oynuyor? - Galatasaray Haberleri

Mustafa Kürşat Tümay, Galatasaray’a transfer oldu! 38 maçta 100 gol atmıştı! Kürşat Tümay kimdir ve hangi mevkide oynuyor? - Galatasaray Haberleri

Mustafa Kürşat Tümay, Galatasaray’a transfer oldu! 38 maçta 100 gol atmıştı! Galatasaray, Silvirispor altyapısından yetişen Mustafa Kürşat Tümay'ı renklerine bağladı. Forma giydiği tüm kategorilerde bir sezon içinde 100 gol atan genç futbolcu rekor kırmıştı

Galatasaray, altyapıya takviye yapmaya devam ediyor. Geçen günlerde Manisa FK'dan 17 yaşındaki Efe Eriş'i renklerine bağlayan Galatasaray, Silivrispor altyapısında yetişen Mustafa Kürşat Tümay'ı da transfer etti.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele edecek olan Silivrispor'da geçen sezon forma giydiği U16, U17 ve U18 kategorilerinde 38 maçta 100 gol kaydetmişti.

2007 doğumlu olan genç futbolcu, 100 gol ile rekor kırarken 2021-22 sezonunda ise oynadığı 23 karşılaşmada 59 kez gol sevinci yaşadı.

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