Mustafa Sandal: Ben dünyanın en şanslı erkeğiyim

54 yaşındaki şarkıcı Mustafa Sandal, 2022'de evlendiği eşi Melis Sütşurup'un doğum gününü sosyal medya hesabından, birlikte olduğu bir kareyi romantik bir mesajla birleştirip kutladı.

Sandal yaptığı paylaşıma, "Aşkım, dostum, yol arkadaşım, iyi ki doğdun ve hayatımdasın. Doğum günün vesilesi ile bir kez daha herkes bilsin isterim. Ben dünyanın en şanslı erkeğiyim" şeklindeki ifadelere yer verdi.

Fotoğraflar: Instagram