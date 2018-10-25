Mustafa Sandal'dan kafa karıştıran paylaşım!

Emina Jahovic'ten boşanan Mustafa Sandal, sosyal medya hesabından paylaşıp sildiği fotoğrafla, kafaları karıştırdı. Bazı takipçileri Sandal'ın paylaşımındaki kadının Ceren Hindistan olduğunu iddia ederken bazıları ise Irmak Ünal olabileceğini söyledi. Sandal'ın geçtiğimiz günlerde adının Simge Sağın ile aşk yaşadığı iddia edilmesi ise kafaları karıştırdı