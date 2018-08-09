Mustafa Sandal'ın Emina Jahovic'siz ilk tatili!

Emina Jahovic ile yaklaşık 10 yıl süren evlilikleri geçtiğimiz ay biten Mustafa Sandal, moral depolamak için çocukları ile tatile çıktı. 9 yaşındaki Yaman ve 6 yaşındaki Yavuz ile Bozburun'a giden Sandal, kendisine ait lüks teknesinde deniz keyfi yaptı. Mustafa Sandal çocukları ile teknede vakit geçirirken, Emina Jahovic ise özel bir site içinde elektrikli scoter yaparak vakit geçirdi