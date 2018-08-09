Mustafa Sandal'ın Emina Jahovic'siz ilk tatili!

09.08.2018 - 08:20 | Güncelleme:

Emina Jahovic ile yaklaşık 10 yıl süren evlilikleri geçtiğimiz ay biten Mustafa Sandal, moral depolamak için çocukları ile tatile çıktı. 9 yaşındaki Yaman ve 6 yaşındaki Yavuz ile Bozburun'a giden Sandal, kendisine ait lüks teknesinde deniz keyfi yaptı. Mustafa Sandal çocukları ile teknede vakit geçirirken, Emina Jahovic ise özel bir site içinde elektrikli scoter yaparak vakit geçirdi

  • 1 Mustafa Sandal'ın Emina Jahovic (Emina Sandal) 'siz ilk tatili! - Magazin haberleri
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    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Emina Jahovic ile yaklaşık 10 yıl süren evlilikleri geçtiğimiz ay biten Mustafa Sandal, moral depolamak için çocukları ile tatile çıktı.

  • 2 Mustafa Sandal'ın Emina Jahovic (Emina Sandal) 'siz ilk tatili! - Magazin haberleri
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    9 yaşındaki Yaman ve 6 yaşındaki Yavuz ile Bozburun'a giden Sandal, kendisine ait lüks teknesinde deniz keyfi yaptı. 

  • 3 Mustafa Sandal'ın Emina Jahovic (Emina Sandal) 'siz ilk tatili! - Magazin haberleri
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    Sabahın erken saatlerinde çocuklarını zodiak bot ile tekneye gönderen Sandal, yaklaşık yarım saat sonra da kendisi geldi. 

  • 4 Mustafa Sandal'ın Emina Jahovic (Emina Sandal) 'siz ilk tatili! - Magazin haberleri
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    Teknenin üst katına çıkan ve güneşten korunmak için kendisini yağlayan popçu, sonrasında şekerleme yaparak yorgunluk attı. 

  • 5 Mustafa Sandal'ın Emina Jahovic (Emina Sandal) 'siz ilk tatili! - Magazin haberleri
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    Büyük oğlu Yaman'ın sık sık yanına gelerek kendisine sarılması dikkat çeken popçu, bunu karşılıksız bırakmayarak çocuklarına sarıldı.

  • 6 Mustafa Sandal'ın Emina Jahovic (Emina Sandal) 'siz ilk tatili! - Magazin haberleri
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    Teknenin üst katında güneşlendikten sonra deniz sefası yapan Sandal ailesi, teknenin rampasından sık sık akrobatik hareketler yaparak atlayış gerçekleştirdi. 

  • 7 Mustafa Sandal'ın Emina Jahovic (Emina Sandal) 'siz ilk tatili! - Magazin haberleri
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    Yaman ve Yavuz Sandal, yaptıkları atlayış ve hareketler ile babalarına taş çıkardı.

  • 8 Mustafa Sandal'ın Emina Jahovic (Emina Sandal) 'siz ilk tatili! - Magazin haberleri
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    EMINA ÇOCUKLARININ YANINA GELMEDİ

    Boşanma protokolüne göre ortak olarak satın aldıkları 'SongWritter' isimli tekneyi ayrı ayrı zamanlarda kullanma hakkına sahip olan ikili, çocukları içinde olsa yan yana gelmedi. 

  • 9 Mustafa Sandal'ın Emina Jahovic (Emina Sandal) 'siz ilk tatili! - Magazin haberleri
    9 | 62

    Mustafa Sandal, çocukları ile teknede vakit geçirirken, Emina Jahovic ise özel bir site içinde elektrikli scoter yaparak vakit geçirdi. 

  • 10 Mustafa Sandal'ın Emina Jahovic (Emina Sandal) 'siz ilk tatili! - Magazin haberleri
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    Gazetecilerin ve çevre insanlarının görüntü almasını istemediği öğrenilen Jahovic'in, güneş gözlüğü ve büyük şapka takarak tanınmak istemediği dikkat çekti.

  • 11 Mustafa Sandal'ın Emina Jahovic (Emina Sandal) 'siz ilk tatili! - Magazin haberleri
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    SPORA DEVAM!

    Teknenin üst katında facetime (görüntülü arama) yaparak görüşme gerçekleştiren Sandal, diyalog halinde olduğu kişiye konser isteklerini aktardı. 

  • 12 Mustafa Sandal'ın Emina Jahovic (Emina Sandal) 'siz ilk tatili! - Magazin haberleri
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    8 konserlik bir anlaşma teklifi geldiği öğrenilen Sandal, "8 olmasına gerek yok, garanti 4 konser olsun yeter" dedi. 

  • 13 Mustafa Sandal'ın Emina Jahovic (Emina Sandal) 'siz ilk tatili! - Magazin haberleri
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    Çocukları ile yardımcıları eşliğinde eğlenen Sandal, oğullarının istekleri ile köpeklerini de yanlarına aldı. 

  • 14 Mustafa Sandal'ın Emina Jahovic (Emina Sandal) 'siz ilk tatili! - Magazin haberleri
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    48 yaşında olmasına rağmen her fırsatta spor yapan ve yapılmasına teşvik eden Sandal, deniz sefasından sonra küçük oğlu Yavuz'a şınav çektirdi. 

  • 15 Mustafa Sandal'ın Emina Jahovic (Emina Sandal) 'siz ilk tatili! - Magazin haberleri
    15 | 62

    Teknenin arka kısmında kısa süreli sporunu bitiren popçu, sonrasında dümenin başına geçti. 

  • 16 Mustafa Sandal'ın Emina Jahovic (Emina Sandal) 'siz ilk tatili! - Magazin haberleri
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    Geçtiğimiz yıl çocuklarına bot kullandıran ve büyük tepki çeken Sandal, bu kez dümeni kimseye bırakmadı. 

  • 17 Mustafa Sandal'ın Emina Jahovic (Emina Sandal) 'siz ilk tatili! - Magazin haberleri
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    Akşam vakti yola çıkan popçu, bir marinaya giderek teknesini demirledi.

  • 18 Mustafa Sandal'ın Emina Jahovic (Emina Sandal) 'siz ilk tatili! - Magazin haberleri
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  • 19 Mustafa Sandal'ın Emina Jahovic (Emina Sandal) 'siz ilk tatili! - Magazin haberleri
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  • 20 Mustafa Sandal'ın Emina Jahovic (Emina Sandal) 'siz ilk tatili! - Magazin haberleri
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  • 21 Mustafa Sandal'ın Emina Jahovic (Emina Sandal) 'siz ilk tatili! - Magazin haberleri
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  • 22 Mustafa Sandal'ın Emina Jahovic (Emina Sandal) 'siz ilk tatili! - Magazin haberleri
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  • 23 Mustafa Sandal'ın Emina Jahovic (Emina Sandal) 'siz ilk tatili! - Magazin haberleri
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  • 24 Mustafa Sandal'ın Emina Jahovic (Emina Sandal) 'siz ilk tatili! - Magazin haberleri
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  • 25 Mustafa Sandal'ın Emina Jahovic (Emina Sandal) 'siz ilk tatili! - Magazin haberleri
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  • 26 Mustafa Sandal'ın Emina Jahovic (Emina Sandal) 'siz ilk tatili! - Magazin haberleri
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  • 27 Mustafa Sandal'ın Emina Jahovic (Emina Sandal) 'siz ilk tatili! - Magazin haberleri
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  • 28 Mustafa Sandal'ın Emina Jahovic (Emina Sandal) 'siz ilk tatili! - Magazin haberleri
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  • 29 Mustafa Sandal'ın Emina Jahovic (Emina Sandal) 'siz ilk tatili! - Magazin haberleri
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  • 30 Mustafa Sandal'ın Emina Jahovic (Emina Sandal) 'siz ilk tatili! - Magazin haberleri
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  • 31 Mustafa Sandal'ın Emina Jahovic (Emina Sandal) 'siz ilk tatili! - Magazin haberleri
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  • 32 Mustafa Sandal'ın Emina Jahovic (Emina Sandal) 'siz ilk tatili! - Magazin haberleri
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  • 33 Mustafa Sandal'ın Emina Jahovic (Emina Sandal) 'siz ilk tatili! - Magazin haberleri
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  • 34 Mustafa Sandal'ın Emina Jahovic (Emina Sandal) 'siz ilk tatili! - Magazin haberleri
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  • 35 Mustafa Sandal'ın Emina Jahovic (Emina Sandal) 'siz ilk tatili! - Magazin haberleri
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  • 36 Mustafa Sandal'ın Emina Jahovic (Emina Sandal) 'siz ilk tatili! - Magazin haberleri
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  • 37 Mustafa Sandal'ın Emina Jahovic (Emina Sandal) 'siz ilk tatili! - Magazin haberleri
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  • 38 Mustafa Sandal'ın Emina Jahovic (Emina Sandal) 'siz ilk tatili! - Magazin haberleri
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  • 39 Mustafa Sandal'ın Emina Jahovic (Emina Sandal) 'siz ilk tatili! - Magazin haberleri
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  • 40 Mustafa Sandal'ın Emina Jahovic (Emina Sandal) 'siz ilk tatili! - Magazin haberleri
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  • 41 Mustafa Sandal'ın Emina Jahovic (Emina Sandal) 'siz ilk tatili! - Magazin haberleri
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  • 42 Mustafa Sandal'ın Emina Jahovic (Emina Sandal) 'siz ilk tatili! - Magazin haberleri
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  • 43 Mustafa Sandal'ın Emina Jahovic (Emina Sandal) 'siz ilk tatili! - Magazin haberleri
    43 | 62
  • 44 Mustafa Sandal'ın Emina Jahovic (Emina Sandal) 'siz ilk tatili! - Magazin haberleri
    44 | 62
  • 45 Mustafa Sandal'ın Emina Jahovic (Emina Sandal) 'siz ilk tatili! - Magazin haberleri
    45 | 62
  • 46 Mustafa Sandal'ın Emina Jahovic (Emina Sandal) 'siz ilk tatili! - Magazin haberleri
    46 | 62
  • 47 Mustafa Sandal'ın Emina Jahovic (Emina Sandal) 'siz ilk tatili! - Magazin haberleri
    47 | 62
  • 48 Mustafa Sandal'ın Emina Jahovic (Emina Sandal) 'siz ilk tatili! - Magazin haberleri
    48 | 62
  • 49 Mustafa Sandal'ın Emina Jahovic (Emina Sandal) 'siz ilk tatili! - Magazin haberleri
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  • 50 Mustafa Sandal'ın Emina Jahovic (Emina Sandal) 'siz ilk tatili! - Magazin haberleri
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  • 51 Mustafa Sandal'ın Emina Jahovic (Emina Sandal) 'siz ilk tatili! - Magazin haberleri
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  • 52 Mustafa Sandal'ın Emina Jahovic (Emina Sandal) 'siz ilk tatili! - Magazin haberleri
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  • 53 Mustafa Sandal'ın Emina Jahovic (Emina Sandal) 'siz ilk tatili! - Magazin haberleri
    53 | 62
  • 54 Mustafa Sandal'ın Emina Jahovic (Emina Sandal) 'siz ilk tatili! - Magazin haberleri
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  • 55 Mustafa Sandal'ın Emina Jahovic (Emina Sandal) 'siz ilk tatili! - Magazin haberleri
    55 | 62
  • 56 Mustafa Sandal'ın Emina Jahovic (Emina Sandal) 'siz ilk tatili! - Magazin haberleri
    56 | 62
  • 57 Mustafa Sandal'ın Emina Jahovic (Emina Sandal) 'siz ilk tatili! - Magazin haberleri
    57 | 62
  • 58 Mustafa Sandal'ın Emina Jahovic (Emina Sandal) 'siz ilk tatili! - Magazin haberleri
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  • 59 Mustafa Sandal'ın Emina Jahovic (Emina Sandal) 'siz ilk tatili! - Magazin haberleri
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  • 60 Mustafa Sandal'ın Emina Jahovic (Emina Sandal) 'siz ilk tatili! - Magazin haberleri
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  • 61 Mustafa Sandal'ın Emina Jahovic (Emina Sandal) 'siz ilk tatili! - Magazin haberleri
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  • 62 Mustafa Sandal'ın Emina Jahovic (Emina Sandal) 'siz ilk tatili! - Magazin haberleri
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