Emina Jahovic ile yaklaşık 10 yıl süren evlilikleri geçtiğimiz ay biten Mustafa Sandal, moral depolamak için çocukları ile tatile çıktı. 9 yaşındaki Yaman ve 6 yaşındaki Yavuz ile Bozburun'a giden Sandal, kendisine ait lüks teknesinde deniz keyfi yaptı. Mustafa Sandal çocukları ile teknede vakit geçirirken, Emina Jahovic ise özel bir site içinde elektrikli scoter yaparak vakit geçirdi
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Emina Jahovic ile yaklaşık 10 yıl süren evlilikleri geçtiğimiz ay biten Mustafa Sandal, moral depolamak için çocukları ile tatile çıktı.
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9 yaşındaki Yaman ve 6 yaşındaki Yavuz ile Bozburun'a giden Sandal, kendisine ait lüks teknesinde deniz keyfi yaptı.
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Sabahın erken saatlerinde çocuklarını zodiak bot ile tekneye gönderen Sandal, yaklaşık yarım saat sonra da kendisi geldi.
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Teknenin üst katına çıkan ve güneşten korunmak için kendisini yağlayan popçu, sonrasında şekerleme yaparak yorgunluk attı.
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Büyük oğlu Yaman'ın sık sık yanına gelerek kendisine sarılması dikkat çeken popçu, bunu karşılıksız bırakmayarak çocuklarına sarıldı.
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Teknenin üst katında güneşlendikten sonra deniz sefası yapan Sandal ailesi, teknenin rampasından sık sık akrobatik hareketler yaparak atlayış gerçekleştirdi.
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Yaman ve Yavuz Sandal, yaptıkları atlayış ve hareketler ile babalarına taş çıkardı.
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EMINA ÇOCUKLARININ YANINA GELMEDİ
Boşanma protokolüne göre ortak olarak satın aldıkları 'SongWritter' isimli tekneyi ayrı ayrı zamanlarda kullanma hakkına sahip olan ikili, çocukları içinde olsa yan yana gelmedi.
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Mustafa Sandal, çocukları ile teknede vakit geçirirken, Emina Jahovic ise özel bir site içinde elektrikli scoter yaparak vakit geçirdi.
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Gazetecilerin ve çevre insanlarının görüntü almasını istemediği öğrenilen Jahovic'in, güneş gözlüğü ve büyük şapka takarak tanınmak istemediği dikkat çekti.
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SPORA DEVAM!
Teknenin üst katında facetime (görüntülü arama) yaparak görüşme gerçekleştiren Sandal, diyalog halinde olduğu kişiye konser isteklerini aktardı.
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8 konserlik bir anlaşma teklifi geldiği öğrenilen Sandal, "8 olmasına gerek yok, garanti 4 konser olsun yeter" dedi.
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Çocukları ile yardımcıları eşliğinde eğlenen Sandal, oğullarının istekleri ile köpeklerini de yanlarına aldı.
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48 yaşında olmasına rağmen her fırsatta spor yapan ve yapılmasına teşvik eden Sandal, deniz sefasından sonra küçük oğlu Yavuz'a şınav çektirdi.
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Teknenin arka kısmında kısa süreli sporunu bitiren popçu, sonrasında dümenin başına geçti.
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Geçtiğimiz yıl çocuklarına bot kullandıran ve büyük tepki çeken Sandal, bu kez dümeni kimseye bırakmadı.
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Akşam vakti yola çıkan popçu, bir marinaya giderek teknesini demirledi.
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