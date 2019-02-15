Melis Sütşurup aşka geldi

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal geçtiğimiz günlerde sevgilisi Melis Sütşurup ile paylaştığı video ile aşk yaşadığını duyurmuştu. Sütşurup da Sevgililer Günü'nde sevgilisi ile fotoğraflarını paylaştı