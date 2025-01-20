Mustafa Sarıgül, Erzincan Coin için çalışma başlattı
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, kripto para ile ilgili çalışma başlattığını, isminin de Erzincan Coin olacağını söyledi
Giriş: 20.01.2025 - 10:37 Güncelleme: 20.01.2025 - 10:43
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın kendi adıyla coin çıkarmasının ardından kolları sıvadı. Sosyal medya hesabından yayınladığı video ile Trump'a seslenen Sarıgül, "Daha göreve başlamadan Trump Coin'i çıkardın. Binlerce insanı bakalım nereye sürüklüyorsun" dedi. Sarıgül, paylaşımında Ercincan Coin'in yakında geleceğini söyledi.
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