Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Müstakbel Damat filmi oyuncuları: Müstakbel Damat konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

        Müstakbel Damat filmi oyuncuları: Müstakbel Damat filmi konusu nedir?

        Müstakbel Damat filmi 12 Nisan Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında sinemaseverlerin evine konuk oluyor. Senaryosunu M. Serdar Fırat ve Serhat Sarı'nın kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda İlker Ayrık oturmaktadır. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, Müstakbel Damat filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Müstakbel Damat filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2025 - 17:11 Güncelleme: 12.04.2025 - 17:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Müstakbel Damat filmi bu akşam beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrollerini Erdal Özyağcılar, İlker Ayrık ve Hande Soral'ın paylaştığı Müstakbel Damat filmi, 2022 yılında vizyona girdi. Peki, "Müstakbel Damat konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte detaylar...

        2

        MÜSTAKBEL DAMAT KONUSU NEDİR?

        Hasan, Sema'nın ailesiyle tanışıp onları hemen evliliğe razı etmek için Kıbrıs yollarına düşer. Burası coğrafyası, şivesi, yaşaması tatlı, ama farklı bir yerdir. Yaşadığı onca aksiliğin ve şanssızlığın üstüne Hasan’ın sırlarını Çetin Ali Baba'dan saklaması hiç de kolay olmayacaktır.

        3

        MÜSTAKBEL DAMAT OYUNCULARI KİMLER?

        Müstakbel Damat oyuncuları arasında İlker Ayrık, Erdal Özyağcılar, Hande Soral, Nilgün Kasapbaşoğlu, Ayça Erturan, Aykut Taşkın, Suat Sungur, Ahu Sungur, Bilge Şen, Ferdi Akarnur, Ilgıt Uçum, Serkan Özcezarlı, M.Serdar Fırat ve Yücel Erten gibi önemli isimler yer alıyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Vahşetin sonu gelmiyor! Yine eski koca sokak ortasında!
        Vahşetin sonu gelmiyor! Yine eski koca sokak ortasında!
        Beşiktaş Divan Kurulu'nda Arat'a saldırı!
        Beşiktaş Divan Kurulu'nda Arat'a saldırı!
        İran: İsrail, ABD ile aramızda savaş başlatmak istiyor
        İran: İsrail, ABD ile aramızda savaş başlatmak istiyor
        İptal edilen gol doğru mu, penaltı var mı?
        İptal edilen gol doğru mu, penaltı var mı?
        Kadın hastalarla ilgili skandal ifadeler! 2 doktora uzaklaştırma!
        Kadın hastalarla ilgili skandal ifadeler! 2 doktora uzaklaştırma!
        Minguzzi ailesine tehdit mesajı atmıştı! Sıcak gelişme!
        Minguzzi ailesine tehdit mesajı atmıştı! Sıcak gelişme!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yerlikaya: Suç duyurusunda bulunduk
        Yerlikaya: Suç duyurusunda bulunduk
        Danla Bilic'in eski sevgilisi yakalandı
        Danla Bilic'in eski sevgilisi yakalandı
        İşte Solskjaer'in Başakşehir 11'i!
        İşte Solskjaer'in Başakşehir 11'i!
        Kırsal bölgelerde yaşayanlarda hantavirüs riski!
        Kırsal bölgelerde yaşayanlarda hantavirüs riski!
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu iptal edildi!
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu iptal edildi!
        "Dua ederken ses duyduk..." Merhumu 2 kere gömdüler!
        "Dua ederken ses duyduk..." Merhumu 2 kere gömdüler!
        Aynı yaştaydılar... İki kuzenin trajik sonu!
        Aynı yaştaydılar... İki kuzenin trajik sonu!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Anne babalar dikkat! İrem 8 yaşındaydı... Diz ağrısıyla başladı!
        Anne babalar dikkat! İrem 8 yaşındaydı... Diz ağrısıyla başladı!
        Yürek yakan kaza! Nazım komiser ağlattı!
        Yürek yakan kaza! Nazım komiser ağlattı!
        En iyi 5 Birinci Dünya Savaşı filmi
        En iyi 5 Birinci Dünya Savaşı filmi
        Neden bazı ülkelerde soyadı kullanılmaz?
        Neden bazı ülkelerde soyadı kullanılmaz?
        Bir divanın sahne arkası
        Bir divanın sahne arkası