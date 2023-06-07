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Mutaffifin Suresi okunuşu ve anlamı: Mutaffifin Suresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, meali, tefsiri ve okunuşu

Mutaffifin Suresi, Mekke döneminde inmiştir. Tamamı 36 ayettir. Sure, adını ilk ayette geçen “elMutaffifin” kelimesinden almıştır. Mutaffifin, ölçüde ve tartıda hile yapanlar demektir. Mutaffifin Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı, yazılışı, meali, fazileti, tefsiri ve diğer merak edilenler içeriğimizde yer alıyor.

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  • Mutaffifin Suresi Okunuşu ve Anlamı: Mutaffifin Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

    Mutaffifin Suresi, İslam dini için önem taşıyan dualar arasındadır. Mutaffifin Suresi, Kur'an'ın 83. suresidir. Sure, 36 ayetten oluşur. Sure, ismini ilk ayetinde geçen ve ölçüde ve tartıda hile yapanlar anlamına gelen “el-Mutaffifin” kelimesinden almıştır. İniş sırasına göre 86. sure olarak Ankebut Suresi'nden sonra ve Bakara Suresi'nden önce Mekke'de indirildiğine inanılmaktadır. Mekke'de indirilen son sure, Medine'de indirilen ilk sure olduğu ve bir kısmı Mekke'de, bir kısmı da Medine'de indirildiği yönünde iddialar da bulunmaktadır. Mutaffifin Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı ve yazılışı hakkında bilgi sahibi olmak için doğru yerdesiniz. Bu sureyi ezberinizden bilmiyorsanız önce okumalı, daha sonra tekrar etmelisiniz. İşte, Mutaffifin Suresi Türkçe - Arapça okunuşu, anlamı, Diyanet meali, tefsiri, fazileti ve yazılışı...
  • Mutaffifin Suresi Okunuşu ve Anlamı: Mutaffifin Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

    Mutaffifin Suresi Arapça Okunuşu

    Bismillahirrahmanirrahim.

    1.Veylun lilmutaffifiyne.

    2.Elleziyne izektalu 'alennasi yestevfune.

    3.Ve iza kaluhum ev vezenuhum yuhsirune.

    4.Ela yezunnu ulaike ennehum meb'usune.

    5.Liyevmin 'azıymin.

    6.Yevme yekumunnasu lirabbil'alemiyne.

    7.Kella inne kitabelfuccari lefiy sicciynin.

    8.Ve ma edrake ma sicciynun.

    9.Kitabun merkumun.

    10.Veylun yevmeizin lilmukezzibiyne.

    11.Elleziyne yukezzibune biyevmiddiyni.

    12.Ve ma yukezzibu bihi illa kullu mu'tedin esiymin.

    13.İza tutla aleyhi ayatuna kale esatıyrul'evveliyne.

    14.Kella bel rane 'ala kulubihim ma kanu yeksibune.

    15.Kella innehum 'an rabbihim yevmeizin lemahcubune.

    16.Summe innehum lesalulcahıymi.

    17.Summe yukalu hazelleziy kuntum bihi tukezzibune.

    18.Kella inne kitabel'ebrari lefiy 'ılliyyiyne.

    19.Ve ma edrake ma 'ılliyyune.

    20.Kitabun merkumun.

    21.Yeşheduhulmukarrebune.

    22.İnnelebrare. Lefiy na'ıymin.

    23.'Alel'eraiki yenzurune.

    24.Ta'rifu fiy vucuhihim nadretenna'ıymi.

    25.Yuskavne min rahıykın mahtumin.

    26.Hıtamuhu miskun ve fiy zalike felyetenafesilmutenasifune.

    27.Ve mizacuhu min tesniymin.

    28.Aynen yeşrebu bihelmukarrebune.

    29.İnnelleziyne ecremu kanu minelleziyne amenu yadhakune.

    30.Ve iza merru bihim yeteğamezune.

    31.Ve izenkalebu ila ehlihimunkalebu fekihiyne.

    32.Ve iza reevhum kalu inne haulai ledallune.

    33.Ve ma ursilu 'aleyhim hafizıyne.

    34.Felyevmelleziyne amenu minelkuffari yadhakune.

    35.'Alel'eraiki yenzurune.

    36.Hel suvvibelkuffaru ma kanu yef'alune.
  • Mutaffifin Suresi Okunuşu ve Anlamı: Mutaffifin Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

    Mutaffifin Suresi Türkçe Anlamı

    Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle.

    1.Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline!

    2.Onlar insanlardan (bir şey) ölçüp aldıkları zaman, tam ölçerler.

    3.Fakat, kendileri onlara bir şey ölçüp, yahut tartıp verdikleri zaman eksik ölçüp tartarlar.

    4, 5, 6.Onlar, büyük bir gün; insanların, alemlerin Rabbinin huzurunda duracakları gün için diriltileceklerini sanmıyorlar mı?

    7.Hayır, günahkarların yazısı, muhakkak "Siccin"dedir.

    8."Siccin"in ne olduğunu sen ne bileceksin.

    9.O, yazılmış bir kitaptır.

    10, 11.O gün yalanlayanların; hesap ve ceza gününü yalanlayanların vay haline!

    12.Onu, ancak her azgın, günahkar kimse inkar eder.

    13.Ona ayetlerimiz okununca, "Eskilerin masalları" der.

    14.Hayır hayır! Doğrusu onların kazanmakta oldukları kalplerini paslandırmıştır.

    15.Hayır, şüphesiz onlar, kıyamet günü Rablerini görmekten mahrum bırakılacaklardır.

    16.Sonra onlar muhakkak cehenneme gireceklerdir.

    17.Sonra da onlara, "Yalanlamakta olduğunuz işte budur" denecektir.

    18.Hayır (sandıkları gibi değil!) iyilerin yazısı "İlliyyun"dadır.

    19."İlliyyun"un ne olduğunu sen ne bileceksin.

    20.O yazılmış bir kitaptır.

    21.Ona, Allah'a yakın olanlar şahit olur.

    22.Şüphesiz iyi kimseler, Naim cennetindedirler.

    23.Koltuklar üzerinde, (etrafı) seyrederler.

    24.Onların yüzlerinde, nimetlerin sevincini görürsün.

    25.Onlara, mühürlü (el değmemiş) saf bir içecekten içirilir.

    26.Onun (içiminin) sonu bir misktir (ağızda misk gibi koku bırakır) İşte yarışanlar, bunun için yarışsınlar.

    27.O içeceğin katkısı tesnimdir.

    28.Bir pınar ki, Allah'a yakın olanlar ondan içerler.

    29.Şüphesiz günahkarlar, (dünyada) iman edenlere gülüyorlardı.

    30.Mü'minler yanlarından geçtiğinde birbirlerine kaş göz ederek onlarla alay ediyorlardı.

    31.Ailelerine dönerken zevk ve neşe içinde gülüşe gülüşe dönüyorlardı.

    32.Mü'minleri gördükleri vakit, "Hiç şüphe yok, şunlar sapık kimselerdir" diyorlardı.

    33.Halbuki onlar, mü'minlerin başına bekçi olarak gönderilmemişlerdi.

    34.İşte bugün de mü'minler kafirlere gülerler.

    35.Koltuklar üzerinde (etrafı) seyrederler.

    36.Nasıl, kafirler yapmakta olduklarının karşılığını buldular mı!
  • Mutaffifin Suresi Okunuşu ve Anlamı: Mutaffifin Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

    Mutaffifin Suresi Konusu

    Surede ölçü ve tartıda dürüstlükten sapanlar eleştirildikten sonra ahireti ve uhrevi sorumluluğu inkar eden günahkarların ahirette göreceği cezalar ve iyilerin nail olacağı mükafatlar özetlenmekte; dünyada müminlerle alay eden inkarcıların ahirette asıl kendilerinin gülünç duruma düşecekleri anlatılmaktadır.

    Mutaffifin Suresi Nuzül 

    Mushaftaki sıralamada seksen üçüncü, iniş sırasına göre seksen altıncı suredir. Ankebut suresinden sonra, Bakara suresinden önce Mekke’de inmiştir; Mekke döneminde inen son suredir. Medine’de ilk inen sure olduğuna veya bir kısmının Mekke’de bir kısmının ise Medine’de indiğine dair rivayetler de vardır (bk. Şevkani, V, 461; İbn Aşur, XXX, 187).
  • Mutaffifin Suresi Okunuşu ve Anlamı: Mutaffifin Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

    Mutaffifin Ne Demek?

    Mutaffifin, “ölçüde ve tartıda hile yapanlar” anlamına gelmektedir.

    Mutaffifin Suresi Kaç Ayet?

    Mutaffifin Suresi 36 ayetten oluşmaktadır.

    Mutaffifin Suresi Kaçıncı Sayfa ve Cüzde Yer Alıyor? 

    Mutaffifin Suresi, Kur’an-ı Kerim’de 587. Sayfada başlayıp 588. Sayfada biter ve 30. Cüzde yer alır.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
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