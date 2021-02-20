Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü'den mutant virüs açıklaması! 0:00 / 0:00

DHA

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, mutant virüs ve korona virüs aşılarına ilişkin çok önemli bir açıklamada bulundu.

"AŞILARIN ETKİSİNDE ZAYIFLAMA VAR"

DHA'da yer alan habere göre Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, mutant virüslere karşı aşıların etkisinde zayıflama olduğu için daha dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

"MUTANT VİRÜSLER FAZLA GÖRÜNMEYE BAŞLANDI"

Prof. Dr. Özlü, "Tabii giderek şu anda toplumlarda sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada mutasyonlu virüsler yani varyant dediğimiz çok sayıda mutasyonun bir arada göründüğü yeni mutant virüsler daha fazla görülmeye başlıyor.

"ENDİŞEMİZ YENİDEN VAKA ARTIŞI"

Artış var, bu tabii izlenmesi gereken bir durum. Çünkü bu artışlar beraberinde yeniden salgında dalgalanmayı getirecek mi? Yeniden vaka sayılarında bir artış olacak mı? Bütün endişemiz o.

"AŞILAR YİNE DE ETKİLİ, DİKKATLİ OLMALIYIZ"

Umarım kontrolünü sağlayabiliriz ama tabii bu virüslerin kontrolü daha zor, bulaşması daha kolay. Dikkatli olmamız lazım. Şu anda mutant virüslere aşılar etkili ama aşıların etkisinde bir zayıflama var. O açıdan dikkatli olmak gerekiyor. Daha zayıf etkili ama hala etkili" dedi.