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Mutasyonlu koronavirüs vakaları, 40 dakika tespit ediliyor

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi´nde kurulan koronavirüs laboratuvarında, PCR testi pozitif çıkan vakalarda şüpheli görülenlere `mutasyon´ testi yapılıyor. Özel cihazlarla yapılan incelemede vakanın mutasyonlu olup olmadığı 40 dakikada tespit ediliyor. Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Semra Can Mamur, laboratuvarda görevli sağlık çalışanlarının kat kat giyinerek virüsten korunmaya çalıştığını anlatarak, "Kovid laboratuvarı içerisine girerken tulumlarından maskelerine, gözlüklerinden eldivenlerine kadar giyinerek, içeri giriyorlar" dedi

Mutasyonlu koronavirüs vakaları, 40 dakika tespit ediliyor
Mutasyonlu virüsü 40 dakikada tespit ediyor
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DHA

Sağlık Bakanlığı'nın 6- 12 Mart haftasına ait açıkladığı koronavirüs risk haritasında 100 binde 74,59 vaka oranıyla 'orta risk' grubunda yer alan Eskişehir'de, pozitif vaka sayısındaki artış tedirgin ediyor. Risk haritasında bir önceki haftaya göre 26,32 oranında artış görülen kentte, vakalar günlük koronavirüs tablosuna ve hasta sayılarına da yansıdı.

MUTASYON TEST LABORATUVARI KURULDU

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi PCR Laboratuvarı'nda pozitif vakaların mutasyonlu olup olmadığı da kontrol edilmeye başlandı. Kentte vakaların artış göstermesiyle sağlık çalışanlarının iş yükü de yeniden artmaya başladı. PCR testleri pozitif çıkan vakalarda eşik (CT) değeri düşük olanlar ya da yurt dışı bağlantısı olanlarda mutasyon şüphesi oluşurken, vakalardan alınan sürüntüler, laboratuvarda inceleniyor. Özel cihazlarda yapılan inceleme ile vakaların mutasyonlu olup olmadığı 40 dakikada tespit ediliyor.

"GÜNDE BİR DEFA YAPIYORUZ"

Yunus Emre Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Gökhan Doğandemir, her gün hastalarda alınan numunelerin laboratuvara PCR testi için getirildiğini, aynı merkezde artık mutasyon testi de yaptıklarını söyledi. Tüm gün PCR koronavirüs testleri için çalışırken bir yandan da şüpheli değerde olanlarla ilgili mutasyon çalışması da yaptıklarını ifade eden Doğandemir, "Biriktirdiğimiz mutasyon çalışmasını günde bir defa yapıyoruz. Mutasyon çalışması da yine PCR yöntemi ile yapılıyor fakat değerlendirmesi, prosedürü daha farklı. Değerlendirme sonucunda İngiltere mutasyonu olanların tanısını doğrudan koyabiliyoruz. Fakat Afrika, Brezilya ya da diğer varyantlar varsa bunlara sadece şüpheli gözü ile bakabiliyoruz. Doğrulama için Ankara Halk Sağlığı Kurumu'na gönderiyoruz. Mutasyonu sürekli çalışamıyoruz, bir gün boyunca biriktiriyoruz. Mesela buraya günde 1000- 2000 adet PCR numunesi geliyorsa, ertesi güne bunlardan 40- 50 tanesini değerlerine göre mutasyon çalışması için ayırıyoruz. Günde bir defa sabahları mutasyon çalışmasını yapıyoruz. Sonuçları da sisteme girip raporluyoruz. Cihazla yapılan mutasyon çalışması yaklaşık 40 dakika sürüyor" dedi.

"SON ZAMANLARDA TEKRAR BİR ARTIŞ YAŞIYORUZ"

Aynı anda iki cihazla 168 adet testin yapılabildiğini anlatan Uzman Dr. Doğandemir, "O anki yoğunluğa göre iki cihazımızı da kullanabiliyoruz. Sayılar artarsa ki her geçen gün artıyor, her 2 cihazı aynı anda da kullanarak süreyi kısaltabiliriz. Vaka sayılarımız bir dönem oldukça azalmıştı. Bunlar bizi mutlu etmişti fakat son zamanlarda tekrar bir artış yaşıyoruz. Bu tabii ki hastaneye yatış ve ölüm oranları açısından bizi endişelendiriyor. Bizim yoğun çalışmamız bir yana, özellikle vatandaşlarımızın bu hastalıktan etkilenmelerinden endişe ediyoruz. Onlardan kendilerine dikkat etmelerini, kurallara uymalarını rica ediyoruz" şeklinde konuştu.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARI HALA KAT KAT GİYİNİYOR"

Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Semra Can Mamur da sağlık çalışanlarının halen koronavirüsten korunmak için kat kat giyinerek görev yaptığını söyledi. PCR ve mutasyon testi yapılan alanlarda daha çok dikkat ettiklerini ifade eden Mamur, "Burada PCR testleri ve aynı anda mutasyon testleri çalışılmakta. Arkadaşlarımız 24 saat nöbet usulüne göre burada hizmet vermektedirler. Kovid laboratuvarına girerken öncelikle koruyucu ekipmanlarını giymeleri gerekiyor. Tulumlarından maskelerine, gözlüklerinden eldivenlerine kadar bu şekilde giyinerek içeriye giriyorlar. İçeride ortalama 2 saat kadar süre harcıyorlar. Bu süre içerisinde o ekipmanları ile testlere çalışıyorlar. O ekipmanlarla çalışmak pek kolay değil. Vaka sayılarındaki artışlar, laboratuvara gelen numune sayılarından da fark ediliyor zaten. Bazı kısıtlamalar kalktı ama Kovid süreci devam ediyor. Bu, insanlarda rehavete sebep olmasın, tedbiri hiçbir zaman elden bırakmayalım. Maskemizi kullanalım ve sosyal mesafemizi her zaman korumaya çalışalım" dedi.

"GÖRDÜKLERİMİZİ GÖRSELER, TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAZLARDI"

Koronavirüs vakalarının normalleşme süreciyle değil, insanların tedbirleri azaltmasıyla birlikte yeniden yükselişe geçtiğini anlatan Uzman Dr. Mamur, "Biz burada bu yoğunlukta çalışırken dışarıda o rahatlığı gördükçe insan ister istemez üzülüyor. Bizim için herkes çok önemli. Sağlıklarının kıymetini bilsinler. Herkes için bu kovid süreci aynı geçmiyor. Bizim gördüklerimizi görselerdi, inanın daha da çok dikkatli olacaklarını düşünüyorum" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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