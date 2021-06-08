Alkollü sürücü önüne ne gelirse çarptı!

Kameraya yansıdı! Ölüme bir kala! 0:00 / 0:00

İHA

Balıkesir'in Edremit ilçesinde edinilen bilgiye göre, olay dün akşam saatlerinde İbrahimce Mahallesi’nde bulunan Edremit Kabristanı’nda meydana geldi.

N.S. (72) isimli kişinin tüfekle 'intihar etmek girişimi' ihbarı üzerine olay yerine İlçe Emniyet Müdürlüğü, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

MADDİ İMKANSIZLIK VE SAĞLIK SORUNLARI

İHA'da yer alan habere göre polis, maddi imkansızlık ve sağlık nedenleriyle intihar etmek isteyen kişiyi vazgeçirebilmek için yoğun mücadele verdi.

Zaman zaman tüfeği çenesinin altına koyan kişi güvenlik ekipleri ve olayı görenleri yüreklerini ağza getirirken, büyük korkuya neden oldu.

YAŞLI ADAMI ABLUKAYA ALIP ENGELLEDİLER

Polis ise yaşlı adamı konuştururken öte yandan başarı bir biçimde N.S.'yi görünmeden ablukaya aldı. Önden ise ekipler, kişinin dikkatini başka yöne çekti.

Arkadan bunu fırsat bilen bir polis memuru, intihar etmek isteyen yaşlı adamın üzerine atlayıp etkisiz hale getirdi.

TÜFEĞİN AĞZINDA FİŞEK OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Polisin hayat kurtaran hamlesi saniye saniye kameraya böyle yansıdı. Ekiplerin kontrolünde tüfeğin fişeğinin ağzında olduğu görüldü. Yaşlı adam Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.