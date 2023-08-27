Müze Kart satışlarında rekor düzeye ulaşıldı Türkiye'de müze ve ören yerlerine bir yıl boyunca sadece 60 liraya sınırsız giriş olanağı sunan Müze Kart satışları rekor düzeye ulaştı. En çok ziyaret edilen müze, Konya Mevlâna Müzesi oldu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Türkiye’nin tarihî ve kültürel zenginliklerine vatandaşların ulaşımını kolaylaştırabilmek üzere fiyatını 70 liradan 60 liraya düşürerek sabitlediği Müze Kart tarihe ve kültüre yolculuk edenlerin vazgeçilmezi oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 300’den fazla müze ve ören yeriyle Cumhurbaşkanlığına bağlı Millî Saraylar Başkanlığı bünyesindeki müzelerde geçerli olan Müze Kart satışları 2023'ün ilk 7 ayında 2 milyon 151 bin 988’e ulaştı.

Türkiye’de çeşitli meslek ve yaş gruplarına ücretsiz olan müze ve ören yerlerine tüm vatandaşların bir yıl boyunca sınırsız erişimi sağlayan Müze Kart, 2022'de tüm zamanların rekorunu kırarak bir önceki yıla göre yüzde 63 artışla 2 milyon 930 bin 653 satış rakamını yakalamıştı.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Müze Kart satışlarında 2022 rakamlarına ilk 7 ayda yaklaşırken yıl sonu itibarıyla yeni bir satış rekorunun kırılması bekleniyor.

İLK TERCİH KONYA MEVLÂNA MÜZESİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve ören yerleri arasında Konya Mevlâna Müzesi, 2023'ün ilk 7 ayında 1 milyon 664 bin 437 ziyaretçi ile en çok ziyaret edilen müze oldu.

İzmir Efes Ören Yeri; 1 milyon 151 bin 511 ziyaretçi ile ikinci, Denizli Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri ise 1 milyon 149 bin 843 ziyaretçi ile üçüncü sırada yer aldı.

Yılın ilk 7 ayında en çok ziyaretçi ağırlayan müze ve ören yerlerini sırasıyla 749 bin 950 kişiyle İstanbul Galata Kulesi ve 528 bin 30 kişi ile Nevşehir Göreme Ören Yeri izledi.

Yıllara Göre Müze Kart Satışları

• 2020… 802.759

• 2021… 1.799.388

• 2022… 2.930.653