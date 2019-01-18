Dünyanın en büyük deniz müzesi olan Bodrum Deniz Müzesi'nde bulunan deniz kabuklarının içerisinde 460 milyon yıllık deniz kabuğu fosili bulundu.

İHA'nın haberine göre Bodrum'da yaşayan iş adamı Hasan Güleşçi, 40 yıl boyunca 130 ülkeden topladığı 7 bin deniz kabuğunun yer aldığı koleksiyonunu 6 yıl önce Bodrum Deniz Müzesi'ne bağışladı.

130 civarında aileye mensup yaklaşık 7 bin adet deniz kabuğundan oluşan koleksiyonun içerisinden çıkan 460 milyon yıllık deniz kabuğu fosili araştırmacıları heyecanlandırdı.

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden gelen Paleontolog Serdar Mayda ve ekibi tarafından deniz kabukları incelemeye alındı.

Deniz kabuklarını inceleyen ekip koleksiyonun içinde bulunan 46 deniz kabuğunun fosil olduğunu görünce detaylı bir şekilde araştırma başlattı.

Yaptıkları çalışmalar sonucunda Mayda ve ekibi şoke oldu. Deniz kabuklarının içerisinde 1 milyon yılla 460 milyon yıl arasında değişen fosiller olduğu tespit edildi. Ekibi en çok heyecanlandıran ise 460 milyon yıllık deniz kabuğu oldu.

Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu, “Bu çalışmayı Bodrum Deniz Müzesi yetkilileri ve İzmir Tabiat Tarihi Müzesinden Paleontolog Serdar Mayda ve uzman Seda Kesiciyle beraber yaptık. Fark ettik ki müzemizde 460 milyon yıl öncesi ve 1 milyon yıl öncesine dayanan deniz kabukları bulunuyor” dedi.