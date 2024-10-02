Müzelik eşyalarla dolu köy evinde geçmişin izlerini yaşatıyor

"Rahmetli anne ve babam o günün ihtiyaçlarına göre bu ürünleri yapmışlar. Ben de onların evladı olarak gücüm yettiği kadar anne ve babamın emeğine sahip çıkıyorum, eşyaları siliyorum, yerlerini düzeltiyorum ve korumaya da devam edeceğim. Ömrüm yettikçe koruyacağım çünkü bu ürünler kıymetlidir. Paran olabilir ama köylere gidip bu malzemeleri bulmak zordur. Büyüklerimiz emekleriyle bunları toplamışlar, korumuşlar. Ben de gücüm yettiğince onların bu emeklerine sahip çıkıyorum."