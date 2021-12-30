Müzik, kahkaha ve eğlence yılbaşında da Show TV'de! 0:00 / 0:00

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Eğlencenin vazgeçilmez adresi Güldür Güldür Show, 'Yılbaşı Özel' bölümüyle birbirinden özel konukları ve sürprizleriyle geliyor. Güldür Güldür ekibi hem en sevilen fenomen karakterleri hem de bu akşama özel hazırladıkları performanslar ile izleyiciyi mest etmeye hazırlanıyor.

Güldür Güldür ekibi, sımsıcak bir yılbaşı akşamı programı hazırladı, geceye damga vuracak performanslar seyirciyi hem eğlenceli hem de duygusal bir akşama davet ediyor.

Yılbaşı akşamı eğlencenin bir an durmayacağı programın özeti şöyle,

DUAYEN SANATÇI EMEL SAYIN, GÜLDÜR GÜLDÜR'DE!

Güldür Güldür Show, milyonların yüreğine taht kurmuş usta sanatçı Emel Sayın’ı ağırlıyor. Usta sanatçı Yeşilçam zamanından paylaştığı hikayeler ile önce herkese nostaljik anlar yaşatacak. Ardından kalplerde yer etmiş unutulmaz şarkıları ile herkesi mest edecek.

ERDAL ERZİNCAN'DAN ÇOK ÖZEL PERFORMANS!

Güldür Güldür Show, yine çok özel bir performansa imza atarak Türk Halk Müziği’nin duayen sanatçısı ve bağlama virtüözü Erdal Erzincan’ı ağırlıyor. Güldür Güldür ekibi bir arada söyledikleri şarkılarla duygusal anlara imza atacak. Erdal Erzincan’ın unutulmaz performansına Onur Buldu da bağlama çalarak ile eşlik edecek.

BURAY İLE SAHNE KIPIR KIPIR!

Pop müziğin başarılı sanatçısı Buray ile eğlence hız kesmeden artacak. Bu seneye damga vuran şarkısıyla dikkat çeken genç sanatçı renkli performansıyla evlerinize konuk olacak.

DÖRT BÜYÜKLER GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW SAHNESİNDE!

Türk futbol tarihinin efsane isimleri Güldür Güldür sahnesinde buluşuyor. Hami Mandıralı, Tuncay Şanlı, Ümit Karan ve Olcay Şahan “Zemin Kötü” programında bir araya geliyor. Dört büyüklerin efsane isimleri ile heyecan bir an kesilmeyecek.

YARALI SHOW'A KOBRALAR DAMGA VURUYOR!

Güldür Güldür’ün efsane programı “Yaralı Show” yine çok hareketli yine çok olaylı. Programda bu sefer “Gerçek Kobra kim?” sorusun peşinde. Kobra Murat ve Kobra İbrahim’in birbirileriyle kapışması gecenin en eğlenceli ve renkli dakikalarına imza atacak.

Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel, 31 Aralık Cuma saat 20.00’de Show TV’de izleyiciyle buluşacak.

MAHSUN KIRMIZIGÜL 16 YIL SONRA GERİ DÖNÜYOR!

Yaptığı şarkılarla milyonları peşinden sürükleyen, albümleri ve sinema filmleri rekorlar kıran sanatçı Mahsun Kırmızıgül de 16 yıl aranın ardından hazırladığı ‘Hoş Geldin’ adlı yeni albümünün ilk konseriyle 'Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel'in ardından Show TV’de dinleyicisiyle bir araya gelecek.

Sosyal medya ve dijital platformlardan önce ilk kez ve sadece Show TV’de şarkılarını seslendirecek olan sanatçının yılbaşı konser çekimleri titizlikle gerçekleşti. Yönetmenliğini Kemal Başbuğ’un üstlendiği konser kaydında Kırmızıgül’e 85 kişilik orkestra eşlik etti. Sahne arkasında 280 kişinin görev aldığı konserin her şarkısı için birbirinden farklı dekor hazırlandı.

EFSANE SANATÇI “HOŞ GELDİN” DİYEREK SEVENLERİYLE BULUŞUYOR

Efsane ismin 16 yıl aradan sonra ilk kez sahneye çıkacak olması büyük heyecan uyandırdı. Kırmızıgül’ün yeni şarkılarının yanı sıra en sevilen eski şarkılarına da yer verdiği yılbaşı konserinin fragmanı yayınlandığı andan itibaren milyonlarca kişi tarafından izlendi.

BU KONSER KAÇMAZ!

Yılbaşı gecesi sahneye çıkması için teklif yağan Kırmızıgül, kendisine gelen tüm astronomik tekliflere hayır diyerek, sevenleriyle buluşmak için Show TV ile anlaştı.

Bugüne dek 5 kıtada yüzlerce konser veren Kırmızıgül; müziğe ara verdiği 16 yılda yurt içi ve yurt dışındaki sinemalarda yaklaşık 17 milyon kişinin izlediği, Türk sinemasının baş yapıtları arasında gösterilen 6 sinema filmine imza attı. Müzik ve sinema dalında yüzlerce ödül alan sanatçı, 2022’nin ilk saniyelerinde ara verdiği müzik dünyasına yeni albümü ile geri dönüyor. Yeni yılın dünyada çıkacak ilk albümü ile müzik dünyasına yenilik ve hareket katmaya, eserleri ile damgasını vurmaya hazırlanan büyük sanatçıyı, müzikseverler heyecanla bekliyor.

YENİ YILIN DÜNYADAKİ İLK ALBÜMÜ

Krmızıgül’ün ‘Hoş Geldin’ adını verdiği albümü 2022’nin ilk albümü olarak çıkacak. 31 Aralık’ı 1 Ocak’a bağlayan gece saat 00.01’de satışa çıkacak olan albüm, A1 Müzik etiketiyle, müzik marketlerde ve tüm dijital platformlarda yerini alacak. Sadece 10001 adet olarak basılacak olan özel çiftli plak ise usta sanatçının imzasını taşıyacak.

ALBÜME PRAG SENFONİ ORKESTRASI İMZASI

İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü mezunu olan Mahsun Kırmızıgül’ün albümünün yaylı kayıtları Prag’da yapıldı. Prag Senfoni Orkestrası ve İstanbul Strings Orkestrası’nın çaldığı albümde 5 ayrı aranjör çalıştı. Albümün ses kayıtları ise 6 ayrı stüdyoda gerçekleşti. Yeni çıkacak olan albümünde Türk müziğinin yanı sıra Pop, Anadolu Rock, Trap, Ragatoon, Elektronik Dans, Halk Müziği ve Arabesk gibi müzik türlerine yer veren sanatçı, farklı müzik türleriyle yaptığı bu deneysel çalışmaları ile müzik dünyasına yeniden yön vermeye geliyor.

Mahsun Kırmızıgül de Yılbaşı Özel Konseri ile 31 Aralık Cuma saat 23.30’da Show TV’de izleyiciyle buluşacak.