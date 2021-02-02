Ben Geldim, Yarsızım Tam Beş senedir gibi albümleri bulunan ve Ordu Cezaevinde yatan Müzisyen Murat Şenpınar, cezaevinde hayatını kaybetti. 14 yıl önce hamile sevgilisini öldürdüğü için cezaevinde olan Müzisyen Murat Şenpınar kimdir? Müzisyen Murat Şenpınar kaç yaşında?

MURAT ŞENPINAR KİMDİR?

Murat Şenpınar 12.09.1978 tarihinde Bursa'da doğdu. Arabesk türünde şarkı söyleyen Murat Şenpınar'ın Engel, Vursunlar Beni, Ah Dünya gibi şarkıları oldukça popüler.

MURAT ŞENPINAR YAĞMUR TAKU CİNAYETİ

Bursa'da 2007 yılında birlikte yaşadığı hamile sevgilisini 46 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırılan ünlü müzisyen Murat Şenpınar, cezaevinde hayatını kaybetti.

Bursa'da 2007 yılında tartıştığı birlikte yaşadığı sevgilisi Yağmur Taku'nun kafasına içki şişeyle vuran Murat Şenpınar, daha sonra 46 yerinden bıçaklayarak kaçtı. Yağmur Taku hayatını kaybederken, Şenpınar ise Ankara'da yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece müebbet hapis cezası verilen Şenpınar, cezaevine gönderildi.

Bugün bulunduğu cezaevinde kalp krizi geçirdiği belirtilen Şenpınar'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Kesin ölümünün belirlenmesi için Şenpınar'ın cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı.