Müzisyen Onur Şener, ölümünün ikinci yılında anıldı

Ankara'da bir eğlence mekanında çıkan tartışma sonucunda hayatını kaybeden şarkıcı Onur Şener, ölümünün ikinci yılında ailesi ve sevenleri tarafından mezarı başında anıldı. Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi, sevenleri Onur Şener'in mezarına çiçekler bıraktı.

Her sanatçının özgürce şarkı söyleme, her çocuğun güvenli sokaklarda oyun oynama, her kadının istediği saatte istediği yere gidebilme, kısacası her insanın özgürce yaşama hakkı olduğunu dile getiren Banko, "Hep birlikte, daha güvenli bir dünya oluşturmak için sesimizi yükseltmeliyiz. Çocukların gülüşlerinin, kadınların özgürlüğünün, sanatçıların yaratıcılığının ve hayvanların yaşam hakkının güvence altına alınması için mücadele etmeliyiz. Gelecek nesillere bırakacağımız mirasın, sevgi ve anlayış üzerine inşa edilmiş bir dünya olmasını istiyoruz. Bu uğraşta yalnız olmadığımızı biliyoruz; yanımızda olan, adalet için çabalayan herkese ihtiyacımız var. Umudumuzu kaybetmeyeceğiz" dedi.

Fotoğraflar: İHA, DHA