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        Haberler Magazin Müzisyen Onur Şener, ölümünün ikinci yılında anıldı - Magazin haberleri

        Müzisyen Onur Şener, ölümünün ikinci yılında anıldı

        Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir eğlence mekanında çıkan tartışma sonucunda hayatını kaybeden Onur Şener, ölümünün ikinci yılında ailesi ve sevenleri tarafından anıldı. Müzisyen, mezarı başında dualarla anılırken, avukatı Meltem Banko, adalet mücadelesinin devam edeceğini vurguladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 17:21 Güncelleme: 02.10.2024 - 17:21
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        Ölümünün ikinci yılında anıldı
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        Ankara'da bir eğlence mekanında çıkan tartışma sonucunda hayatını kaybeden şarkıcı Onur Şener, ölümünün ikinci yılında ailesi ve sevenleri tarafından mezarı başında anıldı. Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi, sevenleri Onur Şener'in mezarına çiçekler bıraktı.

        Edilen duaların ardından açıklamalarda bulunan Şener ailesinin Avukatı Meltem Banko, "Bugün burada, sevgi dolu insan ve müzisyen Onur Şener’i anmak için toplandık. Onur, hayatını kızına, ailesine, sevdiklerine, sahiplendiği üç köpeğine ve müziğine adamış bir sanatçıydı. İki yıl önce bir grup cani tarafından vahşice öldürülmesinin üzerinden geçti. Hukuki mücadelemiz, ilk günkü kararlılıkla devam ediyor. İki yıl önce, bir evlat, bir kardeş, bir dost ve birçok seveninin gönlünde taht kurmuş müzisyen Onur, hayattan koparıldı. Değerli Leyla Hanım ve Erhan Bey, evlatlarını en vahşi şekilde kaybettiler. O zamanlar henüz 5 yaşında olan biricik prensesleri Ceyla ile paylaşacakları anılar ve hayaller yarım kaldı.

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        Ceyla büyüdükçe, babasının yokluğunu daha derin hissetmeye ve sorgulamaya başladı. Onur'un zamansız ölümü, geride kızına nasıl cevaplar vereceğini bilmeyen bizleri bıraktı. Babasının bir kavgada caniler tarafından acı çektirilerek öldürüldüğünü bilen bir kız çocuğunun sorularını yanıtlamaya çalıştık. Ancak bir an geldi, isyanımızı susturamadık. İçimize bir nebze su serpecek tek şey, Onur Şener için adaletin sağlanmasıdır. Babasını son bir kez daha görme umuduyla mezarına gitmek isteyen ve gözlerimizin içine merakla bakan bir kız çocuğu için adaletin sağlanmasında öncülük etmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

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        Onur'un eksikliğinin, sadece ailesinde değil, onu tanıyan herkesin hayatında derin bir boşluk oluşturduğunu belirten Banko, "Onur'u en az bir kez o sahnede izlemiş olan, şarkılarını dinlemiş, onunla bir kez oturup konuşmuş, müzikle ilgili yaptığı tutkulu sohbetlere kulak misafiri olmuş, Onur'un o gerçekten karıncayı incitmez tavrını görmüş olan herkes için bu süreç çok uzun ve acılı geçti. Bu acı öyle büyüktü ki, onu hiç tanımamış, onunla hiç konuşmamış, sesini dahi duymamış binlerce insanın yüreğine de ateş düşürdü. Daha da kötüsü, geçen bu iki yılda nice Onur'lar nice Cihan'lar, nice Şeyda'lar, nice Narin'ler verdik toprağa. Hepsinin ortak özelliği masum ruhları ve o gün karşılaştıkları kötü insanlardı.

        İki yıl önce ellerinde içki bardaklarıyla bir insanı gözlerini kırpmadan katleden canilerle, 5 yaşındaki Narin'imizi katledenlerin, polisimize gözünü kırpmadan ateş eden o canavarların önüne nasıl ve ne zaman geçeceğiz bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var ki asla korkmayacağız, yılmayacağız ve usanmayacağız. Dünyada Onur'lar güvenle şarkı söyleyebilsin, Ceyla'lar babasız kalmasın, Narin'ler yaşayıp okullarına gidebilsin diye biz hukukçular her gün canla başla mücadele edeceğiz. Çünkü yine biliyoruz ki bu dünyada hala iyi insanlar var ve onlar çoğunlukta" ifadelerini kullandı.

        Her sanatçının özgürce şarkı söyleme, her çocuğun güvenli sokaklarda oyun oynama, her kadının istediği saatte istediği yere gidebilme, kısacası her insanın özgürce yaşama hakkı olduğunu dile getiren Banko, "Hep birlikte, daha güvenli bir dünya oluşturmak için sesimizi yükseltmeliyiz. Çocukların gülüşlerinin, kadınların özgürlüğünün, sanatçıların yaratıcılığının ve hayvanların yaşam hakkının güvence altına alınması için mücadele etmeliyiz. Gelecek nesillere bırakacağımız mirasın, sevgi ve anlayış üzerine inşa edilmiş bir dünya olmasını istiyoruz. Bu uğraşta yalnız olmadığımızı biliyoruz; yanımızda olan, adalet için çabalayan herkese ihtiyacımız var. Umudumuzu kaybetmeyeceğiz" dedi.

        Fotoğraflar: İHA, DHA

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        #meltem banko
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