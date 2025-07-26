Myanmar Telefon Kodu, Plaka Kodu ve Para Birimi Nedir? Myanmar'da Hangi Alan Adı Uzantısı Kullanılır?

Myanmar’ın Uluslararası Telefon Kodu: +95

Myanmar’ın uluslararası telefon kodu +95’tir. Bu kod, dünya genelinden Myanmar’daki sabit ve mobil telefonlara erişim için kullanılır. Telekomünikasyon sektörü son yıllarda hızlı bir gelişim göstermiştir. Ülke genelinde 3G ve 4G LTE hizmetleri yaygınlaşmakta, mobil telefon penetrasyonu hızla artmaktadır. Telekomünikasyon altyapısının iyileştirilmesi, özellikle kırsal alanlarda da iletişim erişiminin artırılması için devlet ve özel sektör iş birliği ile çeşitli projeler yürütülmektedir. Başlıca operatörler arasında Telenor Myanmar, Ooredoo Myanmar ve devlet destekli MPT bulunmaktadır.

Araç Plaka Kodu: YM

Myanmar’ın uluslararası araç plaka kodu olarak genellikle YM veya sadece ülke adı ile ilişkilendirilen kısaltmalar kullanılmaktadır. Ülkede araç plakaları farklı renk ve biçimlerde olup, genellikle siyah zemin üzerine beyaz ya da sarı renkli karakterlerden oluşur. Plakalar aracın tescil edildiği bölgeyi ve aracın türünü belirtmek üzere düzenlenmiştir. Myanmar’daki araç kayıt sistemi bölgesel farklılıklar gösterebilmekte, ancak genel olarak düzenli ve devlet denetimine tabidir. Kara yolu taşımacılığı ülke ekonomisinde önemli bir yer tutar ve araç sayısı son yıllarda artmaktadır.

Resmi Para Birimi: Myanmar Kyatı (MMK) Myanmar’ın resmi para birimi Kyat olup, uluslararası para kodu MMK’dır. Kyat, 1 kyat’ın 100 pyas’a bölündüğü para birimidir. Myanmar Merkez Bankası tarafından basılan banknot ve madeni paralar farklı nominal değerlerde dolaşımdadır. Kyat, Myanmar’ın ekonomik faaliyetlerinde ve günlük ticarette kullanılan temel para birimidir. Ülke ekonomisi tarım, enerji, madencilik ve hizmet sektörlerine dayanmakta olup, döviz kurlarında zaman zaman dalgalanmalar gözlenmektedir. Para politikaları ekonomik istikrar ve büyüme hedefleri doğrultusunda yönetilmektedir. İnternet Alan Adı Uzantısı: .mm Myanmar’ın resmi internet alan adı uzantısı .mm’dir. Bu ülke kodu üst düzey alan adı (ccTLD), Myanmar merkezli devlet kurumları, özel şirketler ve bireyler tarafından kullanılır. Alan adı yönetimi Myanmar Telecommunication Authority tarafından gerçekleştirilir. Ülkede internet erişimi son yıllarda hızla artmakta, dijital altyapı iyileştirilmektedir. E-devlet hizmetlerinin geliştirilmesi ve dijital ekonomi politikaları doğrultusunda, .mm uzantısı ülkenin dijital dünyadaki kimliğini temsil etmektedir. İnternet penetrasyonu şehirlerde yüksek olmakla birlikte kırsal alanlarda erişim hala sınırlıdır ve iyileştirme çalışmaları devam etmektedir.