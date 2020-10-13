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N'Koudou'nun sakatlık kabusu sürüyor

Beşiktaş'ta sakatlığı devam eden Kevin N'Koudou hala iyileşemedi. Fransız yıldızın kasım ayındaki Başakşehir maçında sahada olması bekleniyor!

N'Koudou'nun sakatlık kabusu sürüyor

Sürekli yaşadığı sakatlıklarla gündeme gelen Beşiktaş'ın suskun yıldızı Kevin N'Koudou'nun son durumu belli oldu. Henüz antrenmanlara başlamayan Fransız oyuncunun, en erken kasım ayının başında takımla birlikte çalışmalara başlayabileceği öğrenildi. Ligdeki 4 haftada hiçbir maçta oynayamayan N'Koudou, Ligde dört maçta da oynamayan Fransız futbolcu, Denizlispor, Yeni Malatya ve Gaziantep maçlarında da forma giyemeyecek. 25 yaşındaki futbolcunun, 7. hafta maçlarından sonra lige verilecek milli aranın ardından oynanacak olan Başakşehir maçına yetişmesi bekleniyor.

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