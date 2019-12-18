Çok nadir görülüyor! Böyle hayatta kalabildi - Haberler

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Çin'in Siçuan bölgesindeki bambu ormanına yerleştirilen gizli kamera, oldukça nadir rastlanan ikiz pandaları görüntülemeyi başardı.

Yaklaşık iki yaşlarında olduğu tahmin edilen yaramaz pandalar, Wolong Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda güreşirken kaydedildi.

15 saniyelik video Çin'in yayın kuruluşu CCTV tarafından paylaşıldı.

Pandaların Çin'deki kameralar tarafından kaydedilen ilk genç ikiz panda olduğu ifade edildi.

Pandalar Siçuan'ın dağlık bölgelerindeki yüksek rakımlı bambu ormanında yaşıyorlar.

Bununla birlikte, vahşi bir pandanın için birden fazla yavru dünyaya getirmesinin olağandışı olduğu belirtiliyor.

ANNE PANDA ZAYIF OLANI TERK EDİYOR

Ayrıca uzmanlar her iki pandanın vahşi yaşamda bir arada hayatta kalmalarının oldukça nadir olduğu ekliyor. Çünkü anne pandalar, genellikle bir yavruya odaklanmak için zayıf pandayı terk ediyor.

Pandaların ikisinin de hayatta kalması, anne pandanın yeterli besin kaynağı bulmasından ve annelik içgüdüsünden kaynaklanıyor.

Dünyanın en küçük ikiz panda yavrusu haziran ayında doğmuştu. Sadece 42.8 gram dünyaya gelen pandaların bir yumurtadan daha hafif olduğu belirtilmişti.