Nadir görülen kan hastalığıyla doğdu! Kardeşi kurtardı

Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, AFSÜ sağlık alanındaki uzmanlaşmış yapısı, ileri teknolojiye sahip tedavi altyapısı ve multidisipliner yaklaşımıyla özellikle çocuk hematoloji-onkoloji alanında dikkat çeken merkezlerden biri haline geldi. Yaklaşık 30 bin metrekarelik alanda hizmet veren merkezde, radyasyon onkolojisi, nükleer tıp, hematoloji-onkoloji alanları, yoğun bakımlar, ameliyathaneler, kemik iliği nakli üniteleri, terapötik aferez merkezi ile kök hücre işleme, dondurma ve saklama merkezi aynı kompleks içerisinde bulunuyor.

AFSÜ Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi'nde tedavi edilen Alperen Karakuyu da merkezin dikkat çeken hastalarından biri oldu. Doğumundan itibaren ‘piruvat kinaz’ eksikliği adı verilen nadir bir kan hastalığıyla mücadele eden Alperen’e, 6 yaşındaki ablasından tam uyumlu kemik iliği nakli yapıldı. Türkiye’de bu hastalıkta ilk olma özelliği taşıyan kemik iliği nakli sayesinde Alperen artık düzenli kan nakline ihtiyaç duymuyor.

REKLAM

"TAM UYUMLU KARDEŞ VERİCİSİ VARDI"

AFSÜ Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalı Başkanı ve Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. İbrahim Eker, "'Piruvat kinaz eksikliği' dediğimiz rahatsızlık, kırmızı kan hücrelerini koruyan ve enerji veren enzimlerin eksikliğine bağlı olarak kırmızı kan hücrelerinin ömrünü kısaltan ve düzenli kan alınmasını gerektiren bir rahatsızlık" dedi.

Alperen’deki mutasyonun farklı olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Eker, "Bu enzimin olmadığını, hiç fonksiyon görmediğini saptadık. Buna yönelik deneysel aşamada olan ilaçlara da cevap veremeyecek bir hasta olması nedeniyle ya tamamen ömrü boyunca düzenli kan alacaktı ya da kemik iliği nakli olması gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

Nakil kararını aileyle birlikte aldıklarını belirten Doç. Dr. Eker, "Tam uyumlu kardeş vericisi de vardı. Ablasından kemik iliği naklini yaptık ve çok şükür süreç çok başarılı geçti" dedi.

Nakil sonrası sürecin olumlu ilerlediğini aktaran Doç. Dr. Eker, "Şu an nakil sonrasında dördüncü aydayız ve hiç kan almaya ihtiyacı kalmadı. Şu an tamamen ablasının kemik iliği çalışıyor, işlev görüyor. Alperen, ülkemizde bu hastalıktan dolayı yapılan ilk kemik iliği nakli hastası. Dünyada yaklaşık sadece 70’e yakın bildirilen vaka var" bilgisini verdi.