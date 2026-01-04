Habertürk
        Nadir görülen pembe yunuslar heyecan yarattı

        Pembe yunuslar heyecan yarattı

        İzmir Karaburun açıklarında gerçekleşen yunus göçü, unutulmaz bir manzaraya sahne oldu. Sürünün içinde, dünyada çok nadir rastlanan pembe yunusların da görülmesi büyük heyecan yarattı

        Giriş: 04.01.2026 - 15:21 Güncelleme: 04.01.2026 - 15:24
        Ege Denizi'nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan Karaburun, bugünlerde görsel bir şölene sahne oluyor. Her yıl belirli dönemlerde gözlemlenen yunus göçü, bu kez çok nadir bir misafiri ağırladı. Sürünün arasında görüntülenen ve dünyada oldukça az sayıda bulunan pembe yunuslar, heyecan yarattı.

        Genellikle Amazon nehirlerinde veya okyanusların belirli noktalarında ortaya çıkan pembe yunusların Ege sularında görülmesi, doğaseverler ve fotoğrafçılar tarafından büyük bir şans olarak değerlendiriliyor.

        Göçü kıyıdan takip eden vatandaşlar, denizin maviliğinde beliren pembe renkli yunusları gördüklerinde büyük şaşkınlık yaşadıklarını ifade etti. Uzmanlar, bu tür nadir görüntülerin bölgenin deniz ekosisteminin korunması açısından önemli bir işaret olabileceğine dikkat çekiyor.

        #Yunus göçü
        #Pembe yunus
        #İzmir
        #Karaburun
