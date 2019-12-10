'Yılın ikilisi' HT MASA'da

Habertürk yazarı Esin Övet ve Kadir Kaymakçı, HT Masa'da yine magazin gündemine damga vuran konuları ele aldı. İkili, eğlenceli sohbetlerinde 1 yıl önce hafızasını sildirdiğini açıklayan Ceren Hindistan'ın "İnsan gerçekten yeni doğmuş gibi oluyor tavsiye ederim" sözlerini değerlendirdi. Kaymakçı, "Eski aşklarını da sildirmiş mi?" diye sorarken Övet "Bunan inanan var mı?" diyerek hafıza sildirmenin aslını astarını sorguladı.

İspanya'da bir kadın hayranına söylediği sözler olay olan Can Yaman'ın yeni dizisi ertelenmesinin bir 'PR çalışması' olduğunu değerlendiren ikili, "Reklamın iyisi kötüsü olur..." dedi. Esin Övet de, Can Yaman ile Ömür Gedik'i "yılın çifti" ilan etti.

Ünlü şarkıcı Justin Timberlake'in eşi Jessica Biel'i aldattığı iddialarını değerlendiren Övet ve Kaymakçı, 'tüm erkekler aldatır mı?' konusunun tartıştı.

"Nafaka ne? Ben zaten çocuğumun bütün giderlerini karşılayacağım. Gideceksin bir adamla birlikte olacaksın, yiyeceksin içeceksin, parayı ben vereceğim! Ben çocuklarımın giderlerini karşılıyorsam kadına niye para vereyim?” diyen Kaya Çilingiroğlu'nun sözlerini de 'Masa'ya yatıran ikili, hafta boyunca magazin kulislerinde konuşulan ve gündeme damga vuran olayları değerlendirdi.

Bu keyifli sohbeti kaçırmayın...