Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Nahçıvan'da şifa dağıtan hastane: Astım, bronşit ve akciğer hastalarına umut oldu! - Öne çıkan haberler

        Nahçıvan'da tuz dağındaki hastane şifa bekleyenlere umut oluyor

        Nahçıvan'da tuz dağının 350 metre içinde kurulan, tüneller vasıtasıyla ulaşılan merkezdeki yatakhanelerde konaklayan hastalar 10-15 günlük tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşuyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 19:32 Güncelleme: 04.10.2023 - 19:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dağdaki hastane şifa dağıtıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde, tuzdan oluşan dağın içinde kurulan hastane, astım, bronşit ve akciğer hastalıkları ile mücadele eden insanlara şifa dağıtıyor.

        Duzdağı Fizyoterapi Merkezi'nde solunum yoluyla ilgili sorun yaşayan, dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen hastalara sağlık hizmeti sunuluyor.

        DAĞIN 350 METRE İÇİNDE

        Dağın 350 metre içinde kurulan, tüneller vasıtasıyla ulaşılan merkezdeki yatakhanelerde konaklayan hastalar 10-15 günlük tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşuyor.

        Erkekler, kadınlar ve çocuklar için ayrı tedavi alanı bulunan mağarada 347'si hastane usulü 127'si ise otel odası standardında 474 yatak yer alıyor.

        SOLUNUM YOLU HASTALIKLARI TEDAVİ EDİLİYOR

        Duzdağı Fizyoterapi Merkezinin Başhemşiresi Mirzeyeva Nurane, AA muhabirine yaptığı açıklamada, solunum yolu hastalıklarına şifa olmaya çalıştıklarını söyledi.

        REKLAM

        Hastanelerinde tedavi görmek isteyenlere önce gerekli tahlil ve tetkiklerinin yapıldığını dile getiren Nurane, tetkiklerin ardından hastalığın ağırlığına göre 7-15 gün arasında tedavi sürecinin belirlendiğini kaydetti.

        BİR ÇOK ÜLKEDEN HASTA GELİYOR

        Nurane, gündüzleri 3 ile 12 yaş arasındaki çocukların mağarada 5 saat kalabildiğini, geceleri ise yetişkinlerin 12 saat boyunca burada yattığını belirtti.

        Türkiye, Kanada, ABD, Rusya ve Fransa başta olmak üzere birçok ülkeden hastaların kendilerine başvurduğunu dile getiren Nurane, hastanenin faydasını görenlerin daha sonra yakınlarını getirmek istediklerini kaydetti.

        Nurane, hastanelerinde tedavi görenlerin ilerleyen süreçlerde grip gibi hastalıkları da hafif şekilde atlattığını sözlerine ekledi.

        TURİSTLERİN İLGİ ODAĞI OLDU

        Duzdağı Fizyoterapi Merkezi Departman Müdürü Quliyev Niami, 12'nci yüzyıldan itibaren tuz çıkartılan mağaranın 1979'dan itibaren fizyoterapi merkezi olarak faaliyette olduğunu söyledi.

        Dağdan artık tuzun çıkartılmadığını anlatan Niami, "Talep çok olduğu için burası sadece terapi merkezi olarak faaliyet gösteriyor. Ukrayna, Kazakistan, Rusya, Japonya, Almanya ve ABD gibi dünyanın 20 ülkesinden hastanemize tedavi için gelenler oluyor. Nahçıvan'ın sağlık turizmi için çok önemli bir yer. Nahçıvan'a gelen turistler de mutlaka gelip burayı görüyorlar." dedi.

        LABİRENT ŞEKLİNDE

        Mağarada karbondioksit, metan ve azot gibi zararlı gazların olmadığını belirten Quliyev, mağaranın uzunluğunun girişten yatakların olduğu bölüme kadar 350 metre olduğunu, içi labirent şekilde 42 kilometre uzunluğuna ulaştığını ifade etti.

        Quliyev, mağaranın havalandırmasının doğal, yaz kış ayrıt etmeksizin iç sıcaklığının ise 18-20 derece olduğunu kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Nahçıvan
        #Tuz Dağı
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Vicdansız teyze için karar!
        Vicdansız teyze için karar!
        Terör hedefleri böyle vuruldu! MSB görüntüleri paylaştı
        Terör hedefleri böyle vuruldu! MSB görüntüleri paylaştı
        Milli Savunma Bakanlığı'nda kritik toplantı
        Milli Savunma Bakanlığı'nda kritik toplantı
        "2 teröristin Suriye'den geldiği tespit edildi"
        "2 teröristin Suriye'den geldiği tespit edildi"
        Otomotivde gelecek beklentileri ne?
        Otomotivde gelecek beklentileri ne?
        Tadic'e sürpriz talip!
        Tadic'e sürpriz talip!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Günübirlik kiralamaya komşu şartı!
        Günübirlik kiralamaya komşu şartı!
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        İSKİ açıkladı! 5 günlük yağışın ardından barajların doluluk oranı!
        İSKİ açıkladı! 5 günlük yağışın ardından barajların doluluk oranı!
        Kimyasal patlamanın ardından 43 daire sakini tahliye edildi! 4 kişi gözaltında!
        Kimyasal patlamanın ardından 43 daire sakini tahliye edildi! 4 kişi gözaltında!
        Yol yapım çalışmalarında bulunmuştu...
        Yol yapım çalışmalarında bulunmuştu...
        240 bin dolara satılması bekleniyor
        240 bin dolara satılması bekleniyor
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Bakan Yerlikaya duyurmuştu! Tefecilerin eline düşen iş insanı canına kıymış!
        Bakan Yerlikaya duyurmuştu! Tefecilerin eline düşen iş insanı canına kıymış!
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        Metrobüs duraklarında inanılmaz yoğunluk!
        Metrobüs duraklarında inanılmaz yoğunluk!
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu