Nahçıvan'da şifa dağıtan hastane: Astım, bronşit ve akciğer hastalarına umut oldu! - Öne çıkan haberler

Nahçıvan'da şifa dağıtan hastane: Astım, bronşit ve akciğer hastalarına umut oldu! - Öne çıkan haberler

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde, tuzdan oluşan dağın içinde kurulan hastane, astım, bronşit ve akciğer hastalıkları ile mücadele eden insanlara şifa dağıtıyor.

Duzdağı Fizyoterapi Merkezi'nde solunum yoluyla ilgili sorun yaşayan, dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen hastalara sağlık hizmeti sunuluyor.

DAĞIN 350 METRE İÇİNDE Dağın 350 metre içinde kurulan, tüneller vasıtasıyla ulaşılan merkezdeki yatakhanelerde konaklayan hastalar 10-15 günlük tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşuyor. Erkekler, kadınlar ve çocuklar için ayrı tedavi alanı bulunan mağarada 347'si hastane usulü 127'si ise otel odası standardında 474 yatak yer alıyor.

SOLUNUM YOLU HASTALIKLARI TEDAVİ EDİLİYOR Duzdağı Fizyoterapi Merkezinin Başhemşiresi Mirzeyeva Nurane, AA muhabirine yaptığı açıklamada, solunum yolu hastalıklarına şifa olmaya çalıştıklarını söyledi. REKLAM Hastanelerinde tedavi görmek isteyenlere önce gerekli tahlil ve tetkiklerinin yapıldığını dile getiren Nurane, tetkiklerin ardından hastalığın ağırlığına göre 7-15 gün arasında tedavi sürecinin belirlendiğini kaydetti.

BİR ÇOK ÜLKEDEN HASTA GELİYOR Nurane, gündüzleri 3 ile 12 yaş arasındaki çocukların mağarada 5 saat kalabildiğini, geceleri ise yetişkinlerin 12 saat boyunca burada yattığını belirtti. Türkiye, Kanada, ABD, Rusya ve Fransa başta olmak üzere birçok ülkeden hastaların kendilerine başvurduğunu dile getiren Nurane, hastanenin faydasını görenlerin daha sonra yakınlarını getirmek istediklerini kaydetti. Nurane, hastanelerinde tedavi görenlerin ilerleyen süreçlerde grip gibi hastalıkları da hafif şekilde atlattığını sözlerine ekledi.

TURİSTLERİN İLGİ ODAĞI OLDU Duzdağı Fizyoterapi Merkezi Departman Müdürü Quliyev Niami, 12'nci yüzyıldan itibaren tuz çıkartılan mağaranın 1979'dan itibaren fizyoterapi merkezi olarak faaliyette olduğunu söyledi. Dağdan artık tuzun çıkartılmadığını anlatan Niami, "Talep çok olduğu için burası sadece terapi merkezi olarak faaliyet gösteriyor. Ukrayna, Kazakistan, Rusya, Japonya, Almanya ve ABD gibi dünyanın 20 ülkesinden hastanemize tedavi için gelenler oluyor. Nahçıvan'ın sağlık turizmi için çok önemli bir yer. Nahçıvan'a gelen turistler de mutlaka gelip burayı görüyorlar." dedi.

LABİRENT ŞEKLİNDE Mağarada karbondioksit, metan ve azot gibi zararlı gazların olmadığını belirten Quliyev, mağaranın uzunluğunun girişten yatakların olduğu bölüme kadar 350 metre olduğunu, içi labirent şekilde 42 kilometre uzunluğuna ulaştığını ifade etti. Quliyev, mağaranın havalandırmasının doğal, yaz kış ayrıt etmeksizin iç sıcaklığının ise 18-20 derece olduğunu kaydetti.