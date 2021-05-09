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Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? 2021 Nisan ayı nakdi ücret desteği ödeme tarihleri

Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Sorusu vatandaşların gündeminde. 2021 Nisan ayı nakdi ücret desteği ödeme tarihi için bakanlıktan açıklama geldi. İşte nakdi ücret desteği ödemeleri ile ilgili yapılan son açıklamalar

Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? 2021 Nisan ayı nakdi ücret desteği ödeme tarihleri

Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Sorusu şu sıralar vatandaşın gündeminde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Nisan ayı nakdi ücret desteği ödeme tarihlerini duyurdu.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Nisan ayı nakdi ücret destek ödemeleri bu ay zamlı olarak yatırılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından 10 Mayıs tarihinde ödemelerin yapılacağı duyuruldu.

Ödemeler banka hesapları üzerinden yapılacak. Ancak sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemeleri PTT tarafından gerçekleştirilecek.

2021 NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR?

2021 yılı için ise günlük nakdi ücret desteği miktarı, 13 Ocak 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile asgari ücret artış oranında (%21,56) artırılarak günlük 47,70 TL'ye çıkarılmıştır. Nakdi Ücret Desteği, bir ay içerisinde en fazla 30 gün olmak üzere işçinin kendisine ödenmektedir. Nakdi ücret desteği 1500 lira olarak açıklandı.

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