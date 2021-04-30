Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında işverenlerin işçi çıkarması yasaklanmış, ücretsiz izine ayrılan işçilere nakdi ücret desteği ödenmesine karar verilmişti. Pandeminin faturasını azaltmak adına uygulanan Nakdi ücret desteği ödemeleri araştırılıyor. Peki, Nakdi ücret desteği uzatıldı mı, son tarih ne? Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman?

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UZATILDI MI?

2021 Mart ayında bitmesi planlanan Nakdi ücret desteği ödemeleri Mart ayından itibaren 2 ay daha uzatılmıştı.

Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan ekonomik tedbirler kapsamında, "Sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primlerini üstlenecek, kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız" diye konuşmuştu.

Yeni bir açıklama yapılmaması durumunda ücretsiz izine ayrılmış işçilere ödenen 1500 TL Nakdi ücret desteği Mayıs ayı sonunda bitecek.

YEME İÇME HİZMETLERİ SEKTÖRÜNDE 2 AYLIK DESTEK

Yeme içme sektörü ile hamam, sauna, düğün salonu, güzellik merkezi gibi işyerlerinde çalışanların durumu daha farklı. Bu sektörlerde çalışanlardan kısa çalışma ödeneği hakkı bulunanlar, kapanma döneminde kısa çalışmada gösterildikleri süreler için yeniden ödenek alabilecekler.

Kısa çalışma ödeneği hakkı olmayan işçiler ise geçen hafta yürürlüğe giren kanun kapsamında genişletilmiş ücretsiz izin desteğinden yararlanabilecekler. Bu sektörlerde 17 Nisan 2020 tarihinden sonra işe girenler de dahil olmak üzere ücretsiz izne çıkartılan tüm işçiler iki ay süreyle nakdi ücret desteği alabilecekler. Haziran ayında ise sadece 17 Nisan 2020 tarihinden önce işe girmiş işçiler yararlanabilecek.

Yeme içme sektörü ile sonradan listeye eklenen işyerlerinde nisan mayıs aylarında çalıştırılan işçilerin tamamı için iki ay süreyle işverene işçi başına 1341 TL’ye kadar prim desteği sağlanacak.