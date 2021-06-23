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Nakdi ücret ödemeleri ne zaman bitecek, son tarih ne? Nakdi ücret desteği uzatıldı mı?

Haziran ayının bitmesine günler kala en çok merak edilen konu nakdi ücret desteğinin ne zaman sona ereceği oldu. Covid-19 salgınının iş dünyasındaki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak adına ödenen nakdi ücret desteğinin son tarihi belli oldu. Halk arasında Ücretsiz izin parası olarak da anılan Nakdi ücret desteği ne zaman bitiyor? Nakdi ücret desteği uzatıldı mı, son tarih ne?

Nakdi ücret ödemeleri ne zaman bitecek, son tarih ne? Nakdi ücret desteği uzatıldı mı?

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında işverenlerin işçi çıkarması yasaklanmış, ücretsiz izine ayrılan işçilere nakdi ücret desteği ödenmesine karar verilmişti. Pandeminin faturasını azaltmak adına uygulanan Nakdi ücret desteği ödemeleri araştırılıyor. Peki, Nakdi ücret desteği uzatıldı mı, son tarih ne? Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman?

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UZATILDI MI?

İŞKUR, 17 Nisan 2020'de başlatılan Nakdi Ücret Desteğinin Cumhurbaşkanı tensipleriyle 17 Mayıs 2021'den 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldığını açıklamıştı.

21 Haziran 2021 tarihli kabine toplantısında Nakdi ücret desteğine dair yeni bir karar açıklanmadı. Haziran sonuna kadar yeni bir açıklama yapılmaması durumunda nakdi ücret desteği ödemeleri 30 Haziran'da sona erecek.

2021 NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR?

2021 yılı için ise günlük nakdi ücret desteği miktarı, 13 Ocak 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile asgari ücret artış oranında (%21,56) artırılarak günlük 47,70 TL'ye çıkarılmıştır. Nakdi Ücret Desteği, bir ay içerisinde en fazla 30 gün olmak üzere işçinin kendisine ödenmektedir. Nakdi ücret desteği 1500 lira olarak açıklandı.

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