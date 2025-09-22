İzmir'de yürek yakan olay, Menderes ilçesinde yaşanmıştı. Ebrar Aktaş'ın (9) yaşamını yitirdiği olayla ilgili gözaltındaki nakliye firması yetkilileri M.G. ve kardeşi E.G. ile firma çalışanı A.H.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İKİ KARDEŞ TUTUKLANDI AA'daki habere göre adliyeye sevk edilen zanlılardan M.G. ve E.G. "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklandı, A.H.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.