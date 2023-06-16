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Namibya 40 timsahını satışa çıkardı

Güney Afrika ülkelerinden Namibya, insanları tehdit ettiği gerekçesiyle 40 timsahı satışa çıkardı

Namibya 40 timsahını satışa çıkardı
AA

The Namibian gazetesinin haberine göre, Çevre, Orman ve Turizm Bakanlığı, insanlar ile vahşi hayvanlar arasındaki çatışmaları azaltmak için Zambezi ve Kavango bölgelerinde 40 timsahı satma kararı aldı.

Bakanlık Sözcüsü Romeo Muyunda, ulusal parkların dışında yaşamaya başlayan, insan ve diğer besi hayvanlarına zarar veren timsahların, uygun yaşam koşullarını sağlamayı taahhüt eden ülkelere satılacağını söyledi.

Namibya'da koruma tedbirlerinin etkili şekilde uygulanmasıyla son yıllarda vahşi hayvanların sayısının arttığına dikkati çeken Muyunda, bunun insanların yaşam alanlarının da kısıtlanmasına yol açtığını dile getirdi.

Muyunda, timsahlar için gerekli yaşam alanına sahip olma ve hastalık testi yapabilme şartlarını yerine getiren ülkelere, timsahların satılacağını vurguladı.

Namibya hükümeti, 2019'dan bu yana vahşi hayvanların saldırılarından ötürü, vatandaşlarına 2,3 milyon Namibya doları (3 milyon lira) tazminat ödemek zorunda kaldı.

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