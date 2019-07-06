Nando De Colo: Çok mutluyum

Nicolo Melli ve Marko Guduric gibi önemli oyuncularla yollarını ayıran Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova'nın başarılı oyuncusu Nando De Colo'yu transfer etti. 32 yaşındaki basketbolcu, sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki sezon Fenerbahçe formasını giyecek olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok yakında ailemle birlikte İstanbul'da görüşmek üzere" dedi.
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