Nanenin faydaları nelerdir? Kuru ve taze nane neye yarar, faydaları ve zararları nedir?
Ballıbabagiller familyasından olan nane, ferahlatıcı ve keski kokusu sayesinde pek çok alanda kullanılmaktadır. Genel olarak yemeklerde kullanılan bir baharat olarak bilinmesinin yanında sağlık ve kozmetik alanlarında da sıklıkla tercih edilir. Nanenin faydaları nelerdir? Kuru ve taze nane neye yarar, faydaları ve zararları nedir? İşte, detaylar.
Akdeniz ikliminin etkin olduğu bölgelerde kolaylıkla yetişen nanenin tarihi MÖ 1200'lü yıllara kadar uzanmaktadır. Antik Mısır'da kullanılan bitki iyileştirici ve sakinleştirici etkisi sebebiyle pek çok alanda kullanılabilmektedir. Nanenin faydaları ve zararları nelerdir? Nane yemek neye iyi gelir? Kuru nanenin yararları ve taze nanenin faydaları nelerdir? Nanenin faydaları İbrahim Saraçoğlu. Taze nane safra kesesine iyi gelir mi? İşte, merak edilen detaylar.
Nanenin Faydaları
Vitamin ve mineral açısından da oldukça zengin olan nanenin insan vücuduna pek çok faydası bulunmaktadır. Baharat olarak sıklıkla tercih edilen nane, limonataların da vazgeçilmezidir. Özellikle kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirmek için tüketilmektedir. Bunun haricinde yağ olarak da tüketilebilir. İşte, nanenin faydaları:
Nanenin Zararları
Nane Yemek Neye İyi Gelir?
Nane, sağlık açısından pek çok yararı beraberinde getirmektedir. Sindirimi rahatlatır, kilo vermeye yardımcı olur, mide bulantısını önler, yorgunluk ve baş ağrılarını giderir. Ayrıca astımın, hafıza sorunlarının ve cilt problemlerinin tedavisinde de kullanılmaktadır.
Kuru Nanenin Yararları
Taze Nanenin Faydaları
Nanenin Faydaları İbrahim Saraçoğlu
İbrahim Saraçoğlu'na göre radyasyona ve fazla güneş ışığına maruz kalanlar naneyi bol tüketmelidir. Yaz aylarını kuvvetli güneş ışığı altında geçirenlere, cep telefonuyla fazla konuşanlara, röntgen ve MR (emar) cihazlarıyla sürekli çalışanlara taze nane tüketmelerini tavsiye etmektedir. Bunun dışında Karaciğer enzimleri (ALT, AST, GGT veya ALP) yüksek olanların veya siroz veya da karaciğer yetmezliği şikâyeti olanların ölçülü tüketmelerini tavsiye eder.
Radyoterapi almış veya almakta olan hastalara özellikle taze nane tüketmelerini öneren Saraçoğlu, nanenin aynı zamanda zengin demir kaynağı olması sebebiyle anemi şikâyeti olan hastalara da nane tüketimini tavsiye etmektedir. Östrojen hormon seviyesini yükseltmek gerekiyorsa nane bu anlamda bulunmaz bir nimettir. Menopoz döneminde östrojen hormon seviyesi düşüklüğüne bağlı olarak bayanların vazgeçmemesi gereken bir bitkidir. Ayrıca bayanlardaki tüylenmeye karşı çözümdür.
Ancak Saraçoğlu'na göre nane tüketimi konusunda dikkat etmeniz gereken hususlar mevcut. Bunlar:
Taze Nane Safra Kesesine İyi Gelir Mi?
Tıbbi nanenin safra arttırıcı özelliği bulunmaktadır. Bundan dolayı yağlı besinlerin sindirimini kolaylaştırmaktadır. Safra kesesi şikâyetlerinin giderilmesinde, kimi durumlarda safra taşlarının eritilmesini sağladığı bildirilmektedir.