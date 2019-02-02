Survivor 2019'da heyecan dorukta. Survivor yarışmacılarından olan Nantia Mavroudea merak edilen isimler arasında. Spor tecrübesi ve fiziği dikkat çekiyor. Peki Nantia Mavroudea kimdir, kaç yaşındadır ve meseleği nedir?

NANTİA MAVROUDEA KİMDİR?

Nantia Mavroudea 27 yaşında ve Atina’da yaşıyor. Personal trainer olarak çalışıyor; çünkü atletizm her zaman onun günlük hayatında var olmuş. Karate ve CrossFit dalında birçok ulusal turnuvada madalyalar almış. Şu an evli ve 3 yaşında bir kız coçuğu var. Rekabetçi bir atlet ve kendini en sert rakip olarak görüyor.