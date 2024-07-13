Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Napoli, Alessandro Buongiorno'yu transfer etti - Futbol Haberleri

        Napoli, Alessandro Buongiorno'yu transfer etti

        Serie A takımlarından Napoli, İtalyan futbolcu Alessandro Buongiorno'yu kadrosuna kattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 15:57 Güncelleme: 13.07.2024 - 15:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Napoli'den savunmaya takviye
        ABONE OL
        ABONE OL

        İtalya ekibi Napoli, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında savunma hattına bir takviye gerçekleştirdi. Napoli bu doğrultuda Torino'da forma giyen savunma oyuncusu Alessandro Buongiorno’yu kadrosuna kattığını resmi internet sitesinden duyurdu.

        Torino altyapısında yetişen 25 yaşındaki futbolcu, bugüne kadar Serie A’da 99 maça çıkarken, bu maçlarda 4 kez de gol sevinci yaşadı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        500 metrelik uçurumdan böyle yuvarlandı! O anlar kamerada!
        500 metrelik uçurumdan böyle yuvarlandı! O anlar kamerada!
        Suya basıp akıma kapılmışlardı! Sıcak gelişme!
        Suya basıp akıma kapılmışlardı! Sıcak gelişme!
        Maximin problem!
        Maximin problem!
        Tur minibüsünün freni patladı! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Tur minibüsünün freni patladı! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Bir Jardel bir de Immobile!
        Bir Jardel bir de Immobile!
        Baba oğulun feci ölümü!
        Baba oğulun feci ölümü!
        Ünlülerden tatil pozları
        Ünlülerden tatil pozları
        Bakan Şimşek'ten vergi denetimi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten vergi denetimi açıklaması
        Dünyada en çok konuşulan 10 dil!
        Dünyada en çok konuşulan 10 dil!
        Kuaför ve berberlerden pazar günü kapama kararına tepkiler
        Kuaför ve berberlerden pazar günü kapama kararına tepkiler
        Ünlü çiftin tekne tatili
        Ünlü çiftin tekne tatili
        İnşaat sektöründe çalışan sayısı 99 ayın zirvesinde
        İnşaat sektöründe çalışan sayısı 99 ayın zirvesinde
        En iyi 10 felaket filmi
        En iyi 10 felaket filmi
        Denizler ve okyanuslar neden tuzludur?
        Denizler ve okyanuslar neden tuzludur?
        Gözler sağ bek ve orta sahada!
        Gözler sağ bek ve orta sahada!
        Jetcar keyfi yaptılar
        Jetcar keyfi yaptılar
        Öğrenmek için Japonya'dan Elazığ'a geldiler
        Öğrenmek için Japonya'dan Elazığ'a geldiler
        Ayşe'yi öldüren reklam panosu temelsiz çıktı
        Ayşe'yi öldüren reklam panosu temelsiz çıktı
        Emekli aylığında yüzde 30 farka dikkat
        Emekli aylığında yüzde 30 farka dikkat
        İsrail'den kanlı saldırı: Onlarca Filistinli öldü
        İsrail'den kanlı saldırı: Onlarca Filistinli öldü