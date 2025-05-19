Napoli'den şampiyonluğa dev adım!

İtalya Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Napoli ve Inter, 37. haftayı beraberlikle kapatırken, avantaj Napoli'de kaldı.

Lider Napoli, deplasmanda Parma ile yenişemedi. Conte'nin ekibi rakibiyle 0-0 berabere kalarak 1 puana razı oldu.

Aynı saatte başlayan diğer maçta ise ikinci sıradaki Inter, evinde Lazio ile 2-2 berabere kaldı. Maçta Bisseck ve Dumfries'in golleriyle iki kez öne geçen Milano ekibi, Pedro'nun 72 ve 90'daki (pen.) gollerine engel olamadı ve sahadan 1 puanla ayrıldı.

Zirve yarışında alınan bu sonuçların ardından Napoli, son haftaya 79 puanla lider girdi. Inter ise 78 puanla ikinci sırada yer aldı.

NAPOLİ SON HAFTA KAZANIRSA ŞAMPİYON