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        Haberler Spor Futbol İtalya Napoli'nin galibiyet hasreti sürüyor! - Futbol Haberleri

        Napoli'nin galibiyet hasreti sürüyor!

        İtalya Serie A 37. hafta maçında Napoli, deplasmanda Fiorentina ile 2-2 berabere kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.05.2024 - 00:12 Güncelleme: 18.05.2024 - 00:12
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        Napoli'nin galibiyet hasreti sürüyor!
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        İtalya Serie A 37. hafta maçında Napoli, deplasmanda Fiorentina ile karşılaştı. Stadio Artemio Franchi'de oynanan maç 2-2 eşitlik sona erdi.

        Napoli'nin golleri 8. dakikada Rrahmani, 57. dakikada ise Kvaratskhelia kaydetti. Fiorentina'nın gollerini ise 40. dakikada Biraghi, 42. dakikada ise N'Zola attı.

        Napoli bu sonuçla ligdeki galibiyet hasretini 6 maça çıkardı.

        Bu karşılaşma ile Fiorentina, puanını 53'e, Napoli ise 51'e çıkardı.

        Ligin bir sonraki haftasında Napoli, Lecce ile oynayacak. Fiorentina ise Cagliari'yle karşılaşacak.

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